Goleada al cáncer en el primer partido de Aspanoa lejos de La Romareda

El lanzamiento de pelotas al final del encuentro por parte de los veteranos de ambos equipos ha vuelto a llevar la alegría a las gradas. - ASIER ALKORTA

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gran ambiente en el partido de Aspanoa, que por primera vez en 31 ediciones se ha jugado fuera de La Romareda, en concreto, en el Ibercaja Estadio. Con un tiempo magnífico, la Agrupación de Veteranos del Real Zaragoza y la Asociación de Exfutbolistas del Villarreal se han unido para meterle un gol al cáncer infantil.

Las casi 20.000 entradas que habían salido a la venta se agotaron el sábado por la tarde y los dos aparcamientos disponibles en el recinto también colgaron el cartel de completo. Al final, alrededor de 10.000 personas accedieron al estadio en algún momento de la mañana y celebraron nada menos que 9 goles, 8 de ellos en la segunda parte.

Antes de empezar el partido, algunas de las principales mascotas de la ciudad accedieron al terreno de juego para deleite de los más pequeños. Nori (Parque de Atracciones), Domi (Balonmano Dominicos), el Gondolero (Parque Venecia) y Zarpa (Federación de Peñas del Real Zaragoza) se dieron un auténtico baño de masas. Después salieron los árbitros, los veteranos de los dos equipos y, por último, los niños y adolescentes de Aspanoa, que recibieron la mayor ovación de toda la mañana.

Aunque el resultado es lo de menos, los veteranos del Real Zaragoza ganaron por 8 goles a 1 a los castellonenses. Por los aragoneses han visto portería Piti, Movilla, Drulic, Pedro (2) y Álex Sánchez, que ha marcado tres goles en su estreno en el partido de Aspanoa. El tanto del Villarreal ha sido obra de David Fuster.

En el descanso, el cantante Bandido interpretó en directo la versión rockera del himno del Real Zaragoza y se lanzaron unos balones gigantes a las gradas.

El partido concluyó con el ya tradicional lanzamiento de pelotas a las gradas por parte de los veteranos de los dos equipos.

Juan Carlos Acín, gerente de Aspanoa, destacó "la solidaridad de toda la ciudad". "Nos han arropado un año más, agotando las entradas disponibles, y buena parte de ellos han venido hasta aquí a disfrutar de la mañana. Estamos muy contentos".

La recaudación de este año se destinará a financiar una nueva investigación contra el cáncer infantil y a renovar los equipos informáticos del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Miguel Servet, lo que permitirá que los pacientes con cáncer, tanto niños como adultos, tengan que someterse a menos pruebas porque la imagen que obtendrán ahora los profesionales será mucho más completa.

Aspanoa es la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón, apoya a sus familias e impulsa la investigación contra el cáncer infantil en la Comunidad. El año pasado ayudó a 210 niños y adolescentes con cáncer en las distintas fases de la enfermedad, así como a sus padres y sus hermanos. Es también en la asociación autonómica de padres de niños con cáncer que más fondos destina a la investigación de toda España.

FICHA DEL PARTIDO

Agrupación de Veteranos del Real Zaragoza: César Láinez, José Manuel Fernández, Xavi Aguado, Pablo Alfaro, Juanfran, Movilla, Señor, Paredes, Pedro, Lafita y Postiga. También jugaron: Pablo Alcolea, Chechu Dorado, Jorge López, Miguel Linares, Piti, Celades, Drulic, Chus Herrero, Javi Álamo, Pablo Alfaro, Raúl Valbuena, Víctor Laguardia y Álex Sánchez. Entrenador: Juan Señor.

Asociación de Exfutbolistas del Villarreal: Salvador de la Cruz, Xisco Nadal, Moisés García León, David Ferruses, Marcos Senna, Luís Bauset, Cristian Tamarit, Antonio Aceitón, Andrés Zamora, Raúl Caballero, Marcos Guill. También jugaron: David Torres, Hugo Román Nasarre, Toni Martínez, Simón Cid, Nikola Castillo, David Fuster, Óscar Villar, David Royo, Álvaro Sánchez, Iván Martí y Sergio Flamarique. Entrenador: Carlos Simón.

Goles: primera parte, Piti; y, segunda parte, Álex Sánchez, Álex Sánchez, Movilla, Drulic, Álex Sánchez, David Fuster, Pedro y Pedro.