Gómez Gámez (PSOE) al aparecer en un informe de la UCO: "Daré explicaciones cuando quiera"

El concejal del PSOE Alfonso Gómez Gámez, en el centro, recupera su cargo de portavoz adjunto del grupo muncipal socialista - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez Gámez, ha dicho tras conocerse hace quince días que su nombre apareció en un segundo informe de la UCO vinculado a la mina Muga --entre Navarra y Aragón-- que dará explicaciones "cuando quiera y en el foro que quiera, salvo que lo exija un órgano jurisdiccional que todavía no me lo ha exigido".

Con esta respuesta tan expedita ha contestado al portavoz del Gobierno de Zaragoza, Víctor Serrano, quien ha pedido conocer el informe interno elaborado por el PSOE después de que el portavoz adjunto del PSOE, Alfonso Gómez Gámez, aparece en los papeles de Koldo que le vinculan con Servinabar y la mina Muga, entre los límites de Navarra y Aragón.

Alfonso Gómez Gámez fue apartado entonces de su cargo de portavoz adjunto y tras la apertura del citado informe interno del PSOE se le devolvió el cargo en el Ayuntamiento, pero a los pocos días se conoció el documento manuscrito en el que aparece escrito su nombre de cuando era director general de Minas en el Gobierno de Aragón durante el mandato de Javier Lambán, y en el que se le vinculaba a la citada mina de potasa.

Víctor Serrano ha argumentado la petición de conocer ese informe después de que, por primera vez en la historia, un diputado de las Cortes Generales "va a dormir en la cárcel" tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos (PSOE) por orden de un juez del Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas'.

"Usted me está acusando de algún delito o solo está vertiendo insidias, difamaciones y basura" ha preguntado Gómez Gámez al portavoz 'popular' para añadir si le estaba acusando de "algún delito, de alguna actividad ilícita o inmoral".

Asimismo, Gómez Gámez ha añadido al dirigirse a Serrano: "Cree que "tiene algún tipo de jurisdicción para interpelarme arrogándose las actividades propias de los jueces, los fiscales, los abogados y la policía judicial. La cual, por cierto, nunca me ha inquirido nada de este asunto. Si usted cree que sin tener conocimientos jurídicos, por mucho que usted se las dé de leguleyo, ni desde luego su imparcialidad, puede ejercer una función jurisdiccional, está usted muy equivocado. Y usted a mí no me intimida porque yo no tengo nada de lo que tener miedo".

El socialista ha argumentado que para que operé una presunción de inocencia tiene que haber alguna acusación y en su caso no se le acusa de nada. "Por tanto no voy a caer en esa trampa dialéctica que ustedes intentan tenderme, no les voy a dar el gusto de darles a ustedes ninguna explicación en este momento. Si tengo que darla, hablaré con mi partido, hablaré con mis letrados y la daré en su momento", ha zanjado.

"AUTORIDAD MORAL"

Serrano le ha contestado que no le acusa de ningún delito, sino que para ejercer su potestad como concejal del ayuntamiento "debe tener cierta autoridad moral que hoy en día está en entredicho". "No le estoy acusando de ningún delito, solamente le estoy diciendo que se defienda a usted de esos hechos que hacen que su autoridad moral hoy esté absolutamente quebrada", ha abundado.

Para Víctor Serrano, el "problema" es que el PSOE todavía no ha explicado ni por qué se le abrió un expediente ni por qué se ha cerrado, ni si se ha vuelto a abrir o se ha vuelto a cerrar. Le ha afeado a Gómez Gámez, que "no ha contestado a lo moyar".

VÍNCULOS

La alcaldesa, Natalia Chueca, también ha intervenido para afear al PSOE que ha perdido la oportunidad de aclarar por qué sale en dos informes el concejal Gómez Gámez y su firma en documentos de los informes de la UCO, "mencionado concretamente con el señor Ábalos y Koldo, que hoy ingresan en prisión y que su nombre está vinculado a ellos".

Ha insistido en que el PSOE ha perdido una oportunidad "maravillosa" de explicar a todos los zaragozanos a los que le debe su sueldo, por qué su nombre "está vinculado a esas dos personas del Partido Socialista".

A la portavoz del PSOE, Lola Ranera, también le ha dicho que ha perdido la oportunidad de dar las explicaciones pertinentes para que "nadie dude del buen nombre de ningún concejal de la Corporación Municipal".

Le ha indicado a Ranera que tampoco ha explicado a los zaragozanos por qué de entre los diez concejales del grupo municipal socialista "elige como su persona de confianza, como su portavoz adjunto al señor que aparece en dos informes de la UCO". "Mire que tiene para elegir, pero ha vuelto a elegir a la persona más próxima a Koldo y Ábalos que hay en este Partido Socialista". Por ello, ha trasladado la máxima de "el que calla otorga".

LOS OTROS GRUPOS

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha calificado de "demagogia" la moción porque el nombre de la ciudad se mancha por esta iniciativa del PP.

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, también ha hecho referencia a que Ábalos y su exasesor, Koldo García, "dormirán en la cárcel" para añadir que en el último informe de la UCO, Gómez Gámez "no solo aparece su nombre, sino que es valorado y cuenta con el beneplácito del redactor del documento e está alineado con sus posibles intereses", según se desprende del informe de la UCO.

A su parecer, el PSOE debe dar explicaciones aunque ha reconocido que "el pleno no puede instar al PSOE a abrir una investigación y más que sea rigurosa". Finalmente, le ha dicho a Gómez Gámez que ya ha salido dos veces y "no hay dos sin tres".

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha pedido esperar a ver qué otros nombres salen en el informe de la mina Muga entre los que ha citado el consejero de Industrial, Arturo Aliaga sobre una petición de declaración medioambiental en 2019 y también un cargo del Gobierno foral de Navarra. "En 2024 también aparece Mar Vaquero en expedientes de esta mina y estoy segura de que todos los informes están sujetos a responsabilidades o insinúan que Gómez Gámez ha cometido algún ilícito", ha preguntado.

El PSOE y el PP condenan la corrupción de distintas maneras; el PSOE "actuando porque tenemos tolerancia cero"; mientras el PP "está condenado por la Gürtel y le esperan más de 20 casos", ha dicho Ranera, quien ha pedido al PP que "deje trabajar a los jueces".

Víctor Serrano ha replicado recordando los casos de presunta corrupción del PSOE y le ha dicho a Ranera que la moción es para hablar de Gómez Gámez. Ha repreguntado si se le tomó declaración en el expediente del partido porque "no es habitual que un director general emita una especie de certificado para decir a una empresa que de un proyecto que reconoce que no existe dice que hay sitio para depositar los residuos en Remolinos".

Serrano ha incidido en conocer las causas de exoneración del informe del Partido Socialista y ha pedido conocer todos los detalles como si Gómez Gámez tenía relación con Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos, entre otras preguntas.