El gótico vuelve a la vida en la Comarca Campo de Daroca con una ruta cultural única en Aragón

El proyecto ha sido impulsado por el Departamento de Turismo de la Comarca, en colaboración con los ayuntamientos participantes, la Diócesis de Tarazona, la Archidiócesis de Zaragoza y la Parroquia de Daroca. - COMARCA CAMPO DE DAROCA

DAROCA (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

La Comarca Campo de Daroca ha puesto en marcha una nueva edición de 'Viaje al Gótico', una de las propuestas turísticas más singulares del verano aragonés. Entre el 3 de julio y el 30 de agosto de 2026, vecinos y visitantes podrán descubrir un conjunto excepcional de retablos del siglo XV distribuidos por distintos municipios de la comarca, además de Daroca y Anento.

El proyecto, impulsado por el Departamento de Turismo de la comarca en colaboración con los ayuntamientos participantes, la Diócesis de Tarazona, la Archidiócesis de Zaragoza y la Parroquia de Daroca, permite el acceso a templos que habitualmente permanecen cerrados fuera del culto.

Las visitas se organizan durante los fines de semana del verano según un calendario oficial disponible en la web comarcal y en las oficinas de turismo. Como cada año, el recorrido se articula en distintas rutas por proximidad que conectan los principales enclaves patrimoniales del territorio: Lechón, Villadoz y Villarroya del Campo; Torralbilla, Langa del Castillo y Retascón; y Cubel, además de Daroca y Anento, que actúan como ejes fundamentales del conjunto.

Además, cada una de las paradas ofrece una experiencia cultural completa, apoyada en materiales explicativos, códigos QR y recursos digitales que permiten contextualizar las obras en su entorno original y facilitar su interpretación.

En este contexto, la programación incorpora también la guía didáctica infantil 'Aventura en el Gótico', diseñada por la ilustradora aragonesa Vera Galindo. Dirigida al público familiar, propone un juego de pistas y retos que acerca este patrimonio a los más pequeños a través de un recorrido narrativo guiado por el personaje de Bartolomé Bermejo, figura clave del gótico en la comarca.

En su conjunto, 'Viaje al Gótico' refuerza la puesta en valor de un periodo clave de la historia del arte aragonés. Durante los siglos XIV y XV, Daroca y su entorno vivieron un notable auge artístico que dejó un legado excepcional, hoy conservado en pequeños municipios que funcionan como auténticos museos vivos. En este contexto, el itinerario permite descubrir obras de autores como Blasco de Grañén, Juan de Bonilla o Martín del Cano, integrando patrimonio, territorio y experiencia cultural en un mismo relato.

RUTA GÓTICA ACCESIBLE

Como principal novedad de esta edición, se incorpora la 'Ruta Gótica Accesible', una actuación que consiste en el diseño y producción de nueve láminas hápticas accesibles correspondientes a los principales retablos góticos ubicados en las iglesias de Cubel, Lechón, Villadoz, Villarroya del Campo, Langa del Castillo, Anento, Daroca, Torralbilla y Retascón.

Estas láminas reproducen los retablos mediante distintos niveles de relieve, permitiendo identificar su estructura arquitectónica y reconocer sus elementos principales, como calles, cuerpos, escenas e iconografía, a través de texturas diferenciadas que facilitan su lectura táctil. Cada pieza incorpora además un código QR accesible con contenidos digitales complementarios, instrucciones de uso y orientaciones para la exploración, lo que permite una interpretación más completa del conjunto artístico.

Además de las láminas en relieve, también se han creado videos en lengua de signos y subtitulados para discapacidad auditiva, así como folletos de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual.

El objetivo de esta actuación es avanzar hacia una experiencia cultural más autónoma, comprensible e inclusiva, especialmente para personas con discapacidad visual, dentro de un enfoque de accesibilidad universal y comunicación multisensorial.

DESCUBRIR EL GÓTICO DE LA COMARCA

El recorrido por el patrimonio gótico de la comarca encuentra en Daroca su principal punto de partida, capital comarcal y núcleo artístico de referencia. En la iglesia románico-gótica de San Miguel, visitable con guía, se conserva un espléndido mural del primer periodo de este arte.

En la Basílica de Santa María, además de su arquitectura y de esculturas como la Puerta del Perdón o la torre campanario, destaca la singular Capilla de los Corporales, con obras de maestros como Issambart o Pere Johan.

La visita se completa en el Museo Parroquial, donde se conservan piezas de gran valor, entre ellas obras de Bartolomé Bermejo, uno de los grandes referentes de la pintura gótica peninsular. En su taller darocense se realizaron retablos como los de Santo Domingo de Silos o Santa Engracia, de los que se conserva parte de su producción en el propio Museo Parroquial de Daroca, junto a otras piezas hoy desaparecidas o aún por identificar. Su influencia fue determinante en autores como Juan de Bonilla, Miguel Ximénez o Martín Bernat, que trabajaron o colaboraron en distintas etapas y cuya obra puede encontrarse en varios de los puntos del itinerario.

El recorrido continúa hacia Anento, donde se conserva el único retablo completo firmado por Blasco de Grañén, y a escasa distancia hacia Lechón, que custodia una predela atribuida a Bermejo, Bernat y Ximénez.

La ruta prosigue en Villadoz, con su retablo mariano firmado por Bonilla y Ximénez, y en Villarroya del Campo, donde destaca un importante conjunto de cinco calles y treinta y una tablas dedicado a la Virgen y a las Santas Justa y Rufina, además del retablo de San Bartolomé, procedente de la ermita del mismo nombre. En Torralbilla se conserva un retablo dedicado a San Blas, también de Juan de Bonilla. En Langa del Castillo destaca un magnífico retablo firmado por Martín del Cano, autor igualmente del de la Virgen en Retascón.

Por último, Cubel cierra el itinerario con el Retablo de la Virgen de los Ángeles, atribuido a Martín del Cano y procedente de la ermita de la Virgen de Guialguerrero.