Goya y sus amigos se pasean por una plaza del Pilar entregada al valor de la obra del pintor de Fuendetodos

Francisco de Goya en la plaza del Pilar en las Fiestas Goyescas que honran su legado. - RAMÓN COMET

ZARAGOZA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Pilar de Zaragoza se ha convertido este sábado en el patio de recreo del ilustre pintor aragonés Francisco de Goya que, acompañado de sus inseparables Martín Zapater y María Teresa de Vallabriga, ha disfrutado de las numerosas y variadas actividades organizadas a cuenta de una nueva edición de las Fiestas Goyescas.

La centro de la capital aragonesa regresa este fin de semana de buen tiempo al periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del XIX para recrear un tiempo convulso de cambios políticos, guerras y transformaciones sociales en el que un joven pintor aragonés comenzó a despuntar, como muestra el museo al aire libre instalado para la ocasión.

Cientos de personas se han mezclado con los recreacionistas entre el campamento napoleónico y han comprobado el talento artístico de los jóvenes, a la vista en el Aquelarre Creativo del mercado de la plaza de Delegación del Gobierno, además de disfrutar con actividades pensadas para los más pequeños, como la estampa o el cuadromatón para salir retratado con los ropajes de la época, junto a expresiones culturales como la Banda de Gaitas de Boto con la participación de Interpeñas y la Unión Peñista con trajes goyescos por Plaza del Pilar.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento, Sara Fernández, ha destacado que Goya "siempre tuvo esa vinculación con su ciudad, siempre volvió cada vez que pudo y disfrutaba de Zaragoza", en una relación que atestigua la correspondencia con diferentes personas, pero especialmente con su amigo Martín Zapater. "Goya vivió aquí hasta los 29 años, aquí fundó su familia, aquí aprendió realmente a pintar, aquí empezó su carrera", ha subrayado. Un vínculo que muestra la estrategia de Turismo de la ciudad en las visitas guiadas.

El propio protagonista se ha declarado "encantado" de volver a Zaragoza: "Esta ciudad cada vez me encanta más y el carácter ya no lo tengo tan agrio. Y volveré, volveré siempre, siempre que me lo pidáis", declaraba un encantador Franciso de Goya salido de la marmita de la simpatía y las relaciones públicas y que ha ido saludando aquí y allá.

Su nuevo regreso a Zaragoza le ha llevado a hospedarse en el Palacio de Zaporta o Patio de la Infanta, de "su querida María Teresa" --Vallabriga-- a quien le ha avanzado que lleva intención de retratar.

La programación prosigue esta tarde a partir de las 20.00 horas con el X desfile de la Aguja Goyesca y se cerrará con el 'videomapping' y las rondas joteras.

CITA ESTRATÉGICA PARA LA PROYECCIÓN CULTURAL

Impulsadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con el Gobierno de Aragón y la Cámara de Comercio de Zaragoza, las Fiestas Goyescas continúan consolidándose como una cita estratégica para la proyección cultural y turística de la ciudad, poniendo en valor su patrimonio, su historia y su cultura.

Con el inicio de las actividades de esta edición, la ciudad encara ya la cuenta atrás para una de sus celebraciones más singulares, enmarcada además en las acciones previas al Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya. Esta efeméride se articula a través de un itinerario de hitos y propuestas artísticas que se desarrollarán hasta 2028, cuando se cumplen 200 años de su muerte en Burdeos, con el objetivo de rendir homenaje al artista aragonés más universal y reforzar su vinculación con Aragón, y especialmente con la ciudad de Zaragoza