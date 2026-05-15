"Gran incertidumbre" en Aragón por el número de visitantes que llegarán para ver el eclipse del 12 de agosto

1087404.1.260.149.20260515122601 El director del Servicio Regional de Aragón del Instituto Geográfico Nacional, Alejandro Asín; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y el director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las diferentes instituciones implicadas avanzan en la coordinación del dispositivo de seguridad especial previsto para el eclipse solar del próximo 12 de agosto, del que Aragón será un escenario privilegiado, aunque sigue existiendo una "gran incertidumbre" ante la magnitud del aluvión de visitantes, nacionales e internacionales, que se espera en la Comunidad, con unas previsiones que oscilan entre 200.000 "las más conservadoras" y hasta cuatro millones "las más optimistas", ha indicado el director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero.

Para ello se ha celebrado una reunión de trabajo en la Delegación del Gobierno en la que han participado representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, Protección Civil, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Dirección General de Tráfico (DGT), el Instituto Geográfico Nacional, el CSIC y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp).

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha destacado que las administraciones están colaborando "estrechamente" ya que es "un evento que despierta muchísimo interés" y que va a propiciar una "amplia afluencia de personas a nivel internacional", atraídas por el hecho de que Aragón va a ser una de las zonas en las que mejor se va a poder observar el eclipse.

Beltrán ha señalado que las administraciones deberán prever diversos escenarios, como el gran número de personas que puede acudir a diferentes municipios de la Comunidad con sus propios automóviles o autocaravanas, por lo que hay que velar por que nadie estacione "indebidamente" en los arcenes de las carreteras, generando peligro para el resto de conductores.

RIESGO DE INCENDIOS U OLAS DE CALOR

A ello ha sumado que el fenómeno será un 12 de agosto, que hará calor y que probablemente esté activada alguna alerta de incendios, lo que obligará a las administraciones a reaccionar. También en el ámbito sanitario, por si hubiera necesidades asistenciales en aquellas zonas donde haya mayores aglomeraciones, o para informar a los visitantes de dónde comprar agua o alimentos.

Además, ha recordado que este será sólo el primero de un trío de eclipses que continuarán en los años 2027 y 2028, con lo que la experiencia de este primero servirá de aprendizaje para los próximos.

El delegado del Gobierno ha insistido en que las previsiones de afluencia de visitantes son "muy provisionales" porque es "muy difícil" hacer estimaciones sobre un evento sobre el que no hay antecedentes. "Para el del año 2027 y el año 2028 ya sabremos más", ha añadido.

El director general de Interior y Emergencias ha subrayado que, en cualquier caso, "lo que está claro es que va a ser un evento de importancia capital, donde vamos a recibir muchos visitantes que van a querer ver ese eclipse y donde la colaboración y la cooperación de todas las administraciones públicas va a ser fundamental para dar servicio y dar respuesta a cualquier situación".

SIETE PUNTOS DE OBSERVACIÓN

En ese sentido, el Gobierno autonómico ha fijado siete puntos de observación oficial en el territorio --Calamocha, MotorLand, Camarena de la Sierra, Épila, Cariñena, Ariza y Monreal del Campo--, a los que se unirán los habilitados en las tres capitales o los que puedan establecer otros ayuntamientos

Entre los principales riesgos, ha citado el peligro de incendios y de olas de calor, que puede generar a su vez situaciones sanitarias derivadas de la deshidratación o los golpes de calor.

A ello ha sumado la "peculiaridad" de que el eclipse será a última hora de la tarde, con lo que al finalizar todas esas personas se desplazarán a su lugar de residencia o donde estén alojados, con lo que se espera un tráfico "muy elevado" en las horas nocturnas, que son las que tienen un mayor riesgo.

En todo caso, Clavero ha afirmado que Aragón tiene "mucha experiencia" en este ámbito y ha puesto como ejemplo que, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se organiza la afluencia al Gran Premio de MotoGP de Motorland, en Alcañiz (Teruel), que recibe 50.000 ó 60.000 visitantes y está "muy bien organizado".

"Yo confío ahí plenamente en el trabajo que va a hacer la Guardia Civil de Tráfico, la Demarcación de Carreteras del Estado en colaboración con las Carreteras de la Comunidad Autónoma y con las entidades locales para que todo ese tráfico que esperamos fluya lo mejor posible y, sobre todo, lo que más nos preocupa es minimizar los accidentes de tráfico que puedan ocurrir", ha agregado.

También están trabajando "con intensidad" en todo lo relativo a las infraestructuras, instalaciones de seguridad, medios de Protección Civil y la semana que viene hay previstas más reuniones porque "ya estamos en la recta final".

En cuanto a los municipios, les van a dar recomendaciones para que, en el caso de que quieran organizar puntos de observación, lo hagan "con las mayores medidas de seguridad posibles".

COINCIDIRÁ CON LAS PERSEIDAS

Por su parte, el director del Servicio Regional de Aragón del Instituto Geográfico Nacional, Alejandro Asín, ha expresado su preocupación por que la noche del 12 de agosto será también "el máximo de las perseidas", con lo que mucha gente se podrá quedar en el mismo sitio para ver la lluvia de estrellas, aprovechando que hay eclipse y luna nueva, lo que hará que se vean "divinamente".

Asín ha precisado que la duración del eclipse total en la ciudad de Zaragoza será de un minuto y 23 segundos --el máximo en la península será un minuto y 50 segundos--, a las 20.30 horas, mientras que el eclipse total se prolongará durante casi dos horas, algo menos en la capital aragonesa ya que el ocaso llegará antes de que termine el fenómeno.

Pero si hay una provincia que será "privilegiada" será la de Teruel, no sólo porque es de los territorios donde mejor se podrá observar el eclipse del 12 de agosto, sino porque el anular de 2028 también se podrá ver en toda la provincia.

Por último, ha apuntado a la importancia de la meteorología, que favorecerá que se aprecie mejor en Aragón, donde el sol estará más bajo, que en los lugares en los que empieza, como Galicia o Asturias. Todo dependerá, no obstante, de encontrar un sitio donde no haya obstáculos y de que los cielos estén despejados ese 12 de agosto.