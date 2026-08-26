El Gran Premio Michelin de Aragón arranca este jueves con la esperada actividad del Pit Lane Walk

El piloto Marc Márquez en el Pit Lane Walk de Motorland Aragón. - MOTORLAND.

ALCAÑIZ (TERUEL), 26 (EUROPA PRESS)

El Gran Premio Michelin de Aragón contará con multitud de momentos especiales y esperados por los miles de aficionados que coparán las gradas de MotorLand del 28 al 30 de agosto.

Uno de ellos sin duda será el Pit Lane Walk del jueves, un clásico entre las actividades de cada visita de MotoGP al circuito bajoaragonés. Esta edición tendrá lugar el 27 de agosto a las 16.30 horas y su acceso será gratuito para todos aquellos que tengan entrada del Gran Premio o la pulsera de la Warm Up Party.

Como cada año, el Pit Lane Walk dará el pistoletazo de salida al Gran Premio de Aragón el jueves previo al inicio de la acción en pista. La actividad permite a los aficionados recorrer el pit lane de MotorLand Aragón donde podrán ver las motos de los diferentes equipos y conocer a los pilotos de Moto3, Moto2 y MotoGP. No se asegura la presencia de todos los pilotos en la actividad.

La actividad tendrá lugar a las 16.30 horas del jueves 27 de agosto y durará hasta las 18.00 horas. El acceso es totalmente gratuito para las personas que tengan entrada del Gran Premio Michelin de Aragón o que lleven la pulsera de la Warm Up Party que se celebró en el Espacio Ebro de Zaragoza el pasado 27 y 28 de junio.

No es necesario llevar la pulsera puesta. Por otro lado, los que no tengan entrada también podrán entrar adquiriendo por 5euro la pulsera en la taquilla 1, abierta desde las 15.30 horas. Los menores de 14 y mayores de 65 años tienen acceso libre presentando el DNI. El aforo es limitado por lo que se recomienda puntualidad.

Los aficionados de MotoGP dispondrán de una herramienta espectacular de cara al Gran Premio Michelin de Aragón, el Modo Circuito. Al descargar la aplicación oficial de MotoGP, por estar en el circuito y gracias al sistema de geolocalización, los usuarios tendrán disponibles la función Modo Circuito en el que tendrán acceso al Live Timing oficial, el calendario completo de la Fan Zone, contenido exclusivo desde el circuito y mucho más.

MotorLand Aragón ya dispone de su chat bot por IA, Lando, para el Gran Premio Michelin de Aragón. El asistente digital es accesible a través de WhatsApp y se encarga de responder dudas e informar a los aficionados sobre las actividades disponible tanto en pista como en la Fan Zone.

Apenas quedan días para que las motos empiecen a rodar por el intenso circuito de velocidad de MotorLand Aragón en esta decimotercera cita del Campeonato del Mundo de MotoGP.

El trazado bajoaragonés ha preparado un sinfín de actividades que se unen a la emoción en pista para ofrecer un evento único y perfecto para cualquier público.

Casi todas las gradas han colgado el cartel de sold out, aunque aún es posible conseguir alguna entrada para la Grada 7 o para las zonas de pelouse.

Además, este año MotorLand contará con una entrada de pelouse sólo para el domingo la cual tendrá un precio de 50euro y será adquirible a partir de sábado 29 a las 16.00 horas tanto en taquilla como online. Las entradas generales ya están disponibles en la web de MotorLand Aragón.