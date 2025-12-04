El Grupo San Valero gradúa a 50 alumnos de la primera promoción del curso de transformación digital para empresas chinas

Esta formación está dirigida a directivos y empleados de micropymes, pymes y autónomos que a través de la gestión digital buscan mejorar su productividad y sus posibilidades de crecimiento e internacionalización. - GRUPO SAN VALERO

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 4 (EUROPA PRESS)

El Grupo San Valero ha celebrado esta tarde en la Universidad San Jorge la ceremonia de graduación de 48 alumnos del primer curso de Transformación Digital para directivos y empleados de micropymes, pymes y autónomos de empresas chinas en España.

Se trata de una formación organizada conjuntamente por la Asociación de Desarrollo de Cooperación y Amistad de España y China y el Grupo San Valero, a través de la Universidad San Jorge y SEAS Estudios Superiores Abiertos, cuyo objetivo es formar y mentorizar a los equipos para que adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias para impulsar la transformación digital de sus negocios.

En este evento, la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, ha destacado "el esfuerzo de los alumnos que habéis apostado por esta formación en competencias digitales, que es el reflejo de la colaboración entre culturas y el compromiso del Grupo San Valero en la formación de personas". También ha hecho referencia a la importancia de desarrollar este tipo de títulos "para hacer frente a los nuevos retos que se presentan en un mundo que cada vez está más interconectado".

A su vez, la rectora de la USJ se ha mostrado muy satisfecha de poder "dejar huella en la comunidad china de Aragón, contribuyendo a vuestro desarrollo profesional y a seguir impulsando la diversidad cultural como una de nuestras fortalezas". Así, se ha dirigido a los alumnos para transmitirles que "juntos seguiremos construyendo puentes que conectan culturas e ideas y generan nuevas oportunidades, gracias por elegirnos".

A continuación, el coronel Ramón Manuel Gallego Diéguez, padrino de la promoción, ha explicado que el tejido empresarial de España está formado principalmente por pymes que sin una transformación digital harían que el país quedara rezagado en comparación con la economía mundial.

Asimismo, ha dedicado unas palabras a los graduados para aconsejarles que miren al futuro, "ya que vivimos en una economía globalizada en la que hay que adaptarse constantemente, y abordar los cambios tecnológicos os ofrecerá oportunidades únicas".

Por último, Ramón Manuel Gallego les ha animado a tener mentalidad de cambio, porque "la tecnología es la herramienta, pero la mentalidad es el motor, atreveos a ser valientes".

Tras la entrega de diplomas, la alumna Jessica Li ha hablado en nombre de todos sus compañeros para transmitir su agradecimiento por esta formación, ya que "hemos aprendido mucho, lo podemos aplicar en el día a día de nuestros trabajos y nos hemos sentido muy acompañados por maestros y compañeros".

Posteriormente, Wang Xinte, presidente de la Asociación de Desarrollo de Cooperación y Amistad de España y China, ha afirmado que "la comunidad china se está formando para que los lazos con España sean cada vez más fuertes, para ser más competitivos y para mejorar las gestiones administrativas que tenemos que realizar en nuestras empresas". También ha querido dar la enhorabuena a los alumnos "por ser los primeros graduados de los quinientos estudiantes que están formándose en este título en distintos puntos del país".

El director general del Grupo San Valero, César Romero Tierno, ha intervenido para destacar la importancia de haber creído en este proyecto: "Hemos puesto el corazón en este proyecto, que tiene un gran valor y que está formado por un equipo que ha dedicado todo su esfuerzo para desarrollarlo con éxito".

Para finalizar, ha cerrado el acto el vicepresidente del Patronato del Grupo San Valero, Juan Carlos Sánchez Bielsa, que ha asegurado que este título "refuerza la internacionalización y ojalá sea una primera iniciativa de colaboración que lleve a muchos más proyectos".Ha destacardo la dimensión colaborativa de este proyecto, un aspecto coherente con "uno de los principales valores del Grupo San Valero, el sentido de comunidad".

CURSO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El contenido del curso de Transformación Digital para directivos y empleados de micropymes, pymes y autónomos de negocios de empresas chinas en España cubre conocimientos de economía digital, gestión de procesos, digitalización y tecnología digital aplicada, entre otros.

Además, esta formación cuenta con expertos universitarios que ofrecen conferencias y talleres para acercar el ámbito profesional real a los estudiantes. La digitalización es hoy en día la base fundamental donde reside la competitividad para las empresas y esta nueva realidad requiere de profesionales altamente cualificados que les ayuden en su transformación digital y aborden los cambios que deben producirse en las personas, en las organizaciones y los modelos de negocio.

Este programa forma parte del Plan Nacional de Capacidades Digitales, enmarcado dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

La iniciativa Generación Digital del Gobierno de España, liderada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, tiene como objetivo la formación en gestión digital para pymes, micropymes y autónomos, con el fin de mejorar su productividad y sus posibilidades de crecimiento e internacionalización.