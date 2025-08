El grupo The Moorland será pregonero de las fiestas de Binéfar

BINÉFAR (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

El Mejor Grupo de Aragón de 2024, elegido en la pasada gala de los XXVI Premios de la Música Aragonesa celebrada en marzo, The Moorland, será el pregonero de las fiestas mayores que se celebran en honor del Santo Cristo de los Milagros del 10 al 14 de septiembre.

Así lo ha decidido la Concejalía de Actos Populares y Festejos, cuyo concejal César Pardos, ha resaltado como mérito "el gran éxito que han tenido al ser elegidos Mejor Grupo el pasado año y, además, porque hacen gala de Binéfar como cuna de artistas, sobre todo musicales. The Moorland coronan el éxito que está teniendo la música de Binéfar y difunde por toda la provincia, Aragón y España el nombre de nuestra localidad".

La banda de rock se subirá al balcón del Ayuntamiento, tras el pasacalles con el que se abren las fiestas en la tarde noche del miércoles 10, para leer el pregón. Le acompañarán la alcaldesa, Patricia Rivera, y el concejal César Pardos, quienes ayer les comunicaron esta noticia.

Para el concejal de Actos y Festejos, el ejemplo de The Moorland demuestra "que trabajando con esmero, esfuerzo y perseverancia se consiguen muchas cosas y llevar el nombre de Binéfar a todos los sitios a través de la música y la cultura, algo que siempre ha caracterizado esta localidad. Para el Ayuntamiento y para todos los binefarenses es un honor ser pregonero de las fiestas y The Moorland se lo merece".

Por su parte, la alcaldesa, Patricia Rivera, ha mencionado que la banda fue nominada en cuatro ocasiones en los últimos Premios de la Música Aragonesa siendo reconocida finalmente con el de Mejor Grupo de 2024. El Ayuntamiento ya ofreció una recepción oficial a la banda en abril, entregándoles una escultura réplica de la Casa Consistorial. Por su parte, The Moorland entregó el trofeo recibido en dicha gala para que fuera colocado en la Escuela Municipal de Música y sirviera como estímulo a los alumnos.

Ahora de nuevo volverán al Ayuntamiento el día 10 de septiembre para ejercer de pregoneros. Para la alcaldesa es una circunstancia "muy bonita ya que serán ellos quienes inicien las fiestas patronales donde la música siempre va por delante acompañando a la cultura. The Moorland forma parte de nuestra cultura binefarense".

ORGULLO

El vocalista de la formación recibía esta distinción como "un auténtico orgullo". "Somos todos de Binéfar, hacemos música para los binefarenses y ser pregoneros en tu pueblo y seguramente en las mejores fiestas de Aragón es el máximo galardón que puede tener una persona", ha asegurado Jorge Gallart.

The Moorland se formó en Binéfar a partir de la unión de músicos locales apasionados por la música alternativa y el sonido atmosférico. La banda está compuesta por Jorge Gallart (voz y guitarra) y Javier Torres (bajo), Oscar Mur (guitarra), Óscar Satue (batería) y Leandro Lasheras (sintetizadores).

Desde sus inicios, han perfilado una identidad sonora marcada por guitarras reverberantes, atmósferas shoegaze y letras introspectivas, buscando una estética que escape tanto del ruido mainstream como de la rigidez del indie tradicional.

The Moorland bebe de referentes como Joy Division, The Chameleons o Cocteau Twins, combinando la crudeza emocional del post-punk clásico con matices melódicos y ambientales más modernos. Pero The Moorland no bebe solo de la música. Recibe una gran influencia del mundo del cine y las artes plásticas. Esta mezcla ha sido clave en su sonido envolvente e introspectivo que ha conquistado tanto a seguidores nostálgicos como a oyentes actuales.