Guardia Civil detecta la proliferación de falsos alquileres para la temporada de invierno en el Pirineo oscense

HUESCA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha detectado una campaña de falsos alquileres para esta temporada invernal en el Pirineo aragonés.

Desde mediados del pasado mes de septiembre, agentes del 'Equipo @' de la UOPJ de Huesca tuvieron conocimiento, a través de varios ciudadanos y de una inmobiliaria, de que se podía estar gestando una gran estafa por internet en anuncios de alquileres de temporada en diversas localidades del Pirineo aragonés.

Iniciaron un ciberpatrullaje en los diferentes portales y plataformas, en las cuales se suelen anunciar esta clase de alquileres, y comprobaron que había decenas de anuncios falsos en las localidades de Astún, Benasque, Candanchú, Jaca, Panticosa y Sallent de Gállego. Asimismo, detectaron una página web falsa que servía como soporte para dar veracidad a esos anuncios.

El 'modus operandi' de estos ciberdelicuentes consistía en clonar anuncios de inmobiliarias de la zona y ofrecer alquileres a un precio ligeramente más bajo, enviando contratos falsos, títulos de propiedad inexistentes y DNI,s de personas usurpadas, todo ello para generar confianza.

Si finalmente la víctima contrataba el "alquiler," el pago se realizaba mediante transferencia a cuentas bancarias controladas por los estafadores. Los agentes, tras realizar un análisis de la página web que servía para dar veracidad a los anuncios de las plataformas concluyeron que la misma fue creada 'ex profeso' unos días antes de la publicación de los anuncios, usurpando los datos de una inmobiliaria real que nada tenía que ver y clonando decenas de anuncios de otra inmobiliaria de la zona del Pirineo aragonés.

Asimismo, en dicha página también se hallaron cientos de anuncios de otras zonas de España. El 'Equipo @' del a UOPJ de Huesca ha retirado anuncios falsos que figuraban en los diferentes portales y plataformas de internet durante este periodo de tiempo con el objetivo de evitar futuras estafas. También ha paralizado dos pagos con el citado 'modus operandi' de 4.050 y 3.980 euros.