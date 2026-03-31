La Guardia Civil investiga a un conductor por circular a 186 km/h en un tramo limitado a 90km/h en Épila (Zaragoza)

La Guardia Civil investiga a un conductor por circular a 186 km/h en un tramo limitado a 90km/h en La Almunia (Zaragoza - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza han investigado a un varón de 29 años, vecino de Zaragoza, por un supuesto delito contra la Seguridad Vial, al circular a una velocidad que superaba en más del doble el límite permitido para la vía por la que transitaba.

Los hechos ocurrieron a las 10.30 horas del sábado 21 de marzo en la A- 1305, próximo a la localidad zaragozana de Épila, en un tramo limitado a 90 km/h, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de Zaragoza, que se hallaban realizando un control de velocidad, detectaron un turismo que circulaba a 186 km/h, lo que suponía sobrepasar en 96km/h la velocidad permitida para esa vía.

Al tratarse de un exceso de velocidad constitutivo de delito, el conductor fue investigado por un supuesto delito contra la Seguridad del Tráfico, tipificado en el artículo 379.1 del Código Penal, con unas penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses, o bien trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de privación del derecho a conducir vehículos a motor por un tiempo entre 1 y 4 años, en cualquier caso.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Zaragoza instruyó las correspondientes diligencias, poniendo a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de La Almunia de Doña de Godina al presunto autor de los hechos.

Desde la Guardia Civil se recuerda que la velocidad excesiva reduce la capacidad de reacción, multiplica la posibilidad de sufrir un siniestro y agrava sus consecuencias. Respetar los límites de velocidad no es sólo una norma, es el margen que salva vidas.