La Guardia Civil investiga la muerte de un concejal de Luceni, presuntamente atropellado

LUCENI (ZARAGOZA), 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Zaragoza está investigando la muerte del concejal de la localidad de Luceni, José Soria Laforga (PSOE), de 54 años, que ha aparecido muerto en la carretera VP-24, y que ha podido ser víctima de un atropello.

Sobre las 9.00 horas de este jueves, 11 de marzo, se ha recibido una llamada en el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Benemérita, comunicando que había encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en dicha vía.

En concreto, el hallazgo ha tenido lugar a la altura de kilómetro 9,500. La causa del fallecimiento del edil sería, al parecer, el atropello.

Según los primeros datos, el suceso podría haber tenido lugar en la tarde-noche de este miércoles. Especialistas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza están investigando los hechos.

La alcaldesa de Luceni, Ana María Arellano, se ha mostrado "consternada" por el fallecimiento de su compañero, concejal de Cultura, y ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que el edil se había acercado a las vías del tren por un incendio, en torno a las 18.30 horas de este miércoles.

"Yo lo llamé a las nueve de la noche y no me cogió el teléfono, pero no le di mayor importancia, pensé que me llamaría hoy, pero esta mañana, sobre las ocho, me han avisado de la deshidratadora de alfalfa que estaba su coche allí; lo he llamado y tampoco me lo ha cogido".

Arellano ha continuado diciendo lo siguiente: "Como yo estaba ya en Zaragoza, se ha acercado otro concejal a su casa, no lo ha localizado, ha ido hasta el lugar del coche y ha encontrado una zapatilla al lado de la cuneta y lo ha reconocido".