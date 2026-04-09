La Guardia Civil investiga a tres personas por un delito de hurto en un comercio de la comarca oscense de Los Monegros

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HUESCA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Huesca, en el marco de la Operación 'NUGAROSKI', ha procedido a la investigación de tres personas, como supuestas autoras de un delito de hurto de productos de alimentación navideños, ocurridos en un establecimiento comercial de la comarca oscense de Los Monegros.

El 28 de octubre del pasado año, a través de denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Sariñena, se tuvo conocimiento que autores desconocidos habían hurtado en el interior de un local comercial de la comarca de Los Monegros, diversos productos alimenticios típicos de las fiestas navideñas, siendo un valor de unos 517 euros.

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Huesca, se hizo cargo de la investigación de los hechos y tras realizar gestiones, recopilación de indicios y averiguaciones, pudieron localizar e identificar a los presuntos autores.

Finalmente, el pasado 3 de marzo, agentes del Equipo ROCA procedieron a la investigación de tres personas como posibles autoras de un delito de hurto, siendo un varón de 54 años y dos mujeres de 33 y 53 años, todos vecinos de Terrassa (Barcelona).

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias que fueron remitidas al Tribunal de Instancia Plaza de Guardia de Huesca, debiendo los investigados personarse ante la autoridad judicial cuando ésta lo estime conveniente.