La Guardia Civil de Montaña auxilia a cuatro senderistas en distintos puntos del Pirineo oscense

HUESCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Montaña ha auxiliado este miércoles a cuatro senderistas, dos lesionadas, una con un ataque de pánico y otra afectada por el calor, en distintos puntos del Pirineo oscense, ha informado la Comandancia de Huesca.

El GREIM de Boltaña ha recibido un aviso a las 9.00 horas en el que se comunicaba que una senderista, que caminaba con otra deportista, se había lesionado la rodilla al tropezar en la Cola del Caballo del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el término municipal de Torla.

La unidad aérea de Benasque y un médico del 061 han evacuado a las montañeras hasta la pradera de Ordesa y las han trasladado después al centro de salud de Torla. Se trata de dos mujeres de 22 y 26 años vecinas de Navarra y Álava.

El segundo aviso se ha producido a las 14.30 horas. Una senderista, de 42 años y de nacionalidad francesa, ha sufrido un ataque de pánico, no pudiendo continuar la actividad, en el Pico de Acherito, en el término municipal de Ansó (Huesca). El GREIM de Jaca la ha asistido y posteriormente se ha desplazado en su vehículo por sus propios medios.

Después, a las 15.30 horas, el GREIM de Benasque ha recibido el aviso de una senderista, de 52 años y vecina de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), que se encontraba agotada por el calor en las pasarelas de Montfalcó, en el término de Viacamp y Litera, no pudiendo continuar la actividad. La han trasladado en la aeronave de Benasque al refugio de Montfalcó.

Por último, a las 18.15, el GREIM de Boltaña se ha movilizado tras recibir un aviso en el que se comunicaba que una senderista, de 27 años y de nacionalidad francesa, había sufrido un esguince de tobillo mientras realizaba la actividad en las inmediaciones del GR-11, en el municipio de Bielsa, transportándole el helicóptero hasta el Parador de Pineta.