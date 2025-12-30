La Guardia Civil de Teruel auxilia a un conductor de avanzada edad en una zona de difícil acceso en Sarrión - GUARDIA CIVIL

TERUEL 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Teruel ha auxiliado a un hombre de avanzada edad que se encontraba desorientado y en estado grave de hipotermia tras quedar atascado con su vehículo en el barranco de Los Judíos, en el término municipal de Sarrión.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 26 de diciembre, cuando agentes del puesto de Sarrión recibieron un aviso sobre un vehículo que pudiera necesitar ayuda. Debido a las adversas condiciones meteorológicas, de lluvia intensa, bajas temperaturas, los agentes solicitaron apoyo a la patrulla del destacamento de tráfico de Sarrión.

Tras recorrer caminos de tierra y barro, los agentes localizaron un turismo atascado en el barranco de Los Judíos, en un área de maleza impracticable para la circulación. En el interior del vehículo se encontraba un hombre de avanzada edad en estado de gran vulnerabilidad, presentando desorientación total, hipotermia y pulso débil.

Por ello, los agentes procedieron de inmediato a tranquilizar al afectado, trasladándolo al vehículo oficial para proporcionarle calor, así como dar aviso a los servicios sanitarios, siendo trasladado al centro de salud de la localidad para una correcta evaluación.