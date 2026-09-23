La Guardia Civil de Teruel desmantela una plantación con 2.000 plantas de marihuana en Arens de Lledó

La operación Capserri ha permitido localizar una plantación de marihuana y detener a dos personas encargadas de su cuidado. - GUARDIA CIVIL

TERUEL 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Teruel, en el marco de la operación Capserri, ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, relacionado con el cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes. La investigación ha sido llevada a cabo por el equipo ROCA de la Alcañiz, que el pasado mes de junio localizaba una plantación de marihuana de cultivo outdoor, situada en varias parcelas del término municipal de Arens de Lledó.

La plantación estaba compuesta por un total de 2.000 plantas de marihuana, y contaba con dos personas que realizaban las labores de cuidado y mantenimiento. El pasado 3 de septiembre se realizaba la explotación de la operación. Durante el dispositivo se procedió a la detención de dos personas de nacionalidad albanesa, quienes fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Alcañiz, Plaza número 1, decretando su ingreso en prisión.

La actuación se enmarca en las labores que desarrolla la Benemérita para la prevención, investigación y erradicación de cultivos destinados a la producción y distribución de sustancias estupefacientes, especialmente aquellos establecidos en zonas rurales y de difícil acceso. La operación Capserri continúa abierta, no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con los hechos.

En el dispositivo participaron, además del equipo ROCA de Alcañiz, la USECIC de Teruel, efectivos de seguridad ciudadana de los puestos de Calaceite, Calanda, Alcañiz, Monroyo y Valderrobres, el equipo PEGASO de Teruel y el helicóptero UHEL de Huesca.