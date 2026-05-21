La Guardia Civil de Teruel incorpora un puesto de Alertcops y un punto violeta al dispositivo de seguridad en Motorland

La aplicación Alertcops dispondrá del evento específico 'World SBK Alcañiz 2026'; para que los aficionados puedan comunicarse directamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad - GUARDIA CIVIL TERUEL

TERUEL 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Teruel incorporará un Puesto Técnico Avanzado (PTA) de la aplicación Alertcops y un Punto Violeta al dispositivo especial de seguridad previsto para el campeonato del mundo de Superbikes Aragón, que se celebrará los próximos 29, 30 y 31 de mayo en el circuito de MotorLand Aragón, en Alcañiz.

El operativo contará con más de 140 agentes de distintas especialidades encargados de coordinar la seguridad y el control de la circulación tanto en el circuito como en la capital bajoaragonesa y su entorno durante los tres días de competición.

Una de las principales novedades será la instalación de un Puesto Técnico Avanzado de la aplicación Alertcops, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, que quedará integrado en el centro de mando habilitado en el interior del circuito.

Asimismo, la aplicación dispondrá de un evento específico denominado 'World SBK Alcañiz 2026', diseñado para facilitar la comunicación directa entre los aficionados y las fuerzas y cuerpos de seguridad durante el desarrollo del campeonato.

Gracias a esta herramienta, los asistentes podrán alertar de incidencias o situaciones de emergencia de forma rápida y geolocalizada, mejorando así la capacidad de respuesta de los servicios de seguridad y reforzando las labores preventivas durante el evento deportivo.

UNA APLICACIÓN PARA REFORZAR LA COORDINACIÓN Y LA SEGURIDAD

La app Alertcops permite a los usuarios enviar y recibir avisos geolocalizados, comunicar incidencias y mantenerse informados sobre posibles situaciones de riesgo o emergencia.

Entre sus funcionalidades se encuentra el denominado 'modo guardián', que ofrece traducción simultánea de mensajes en inglés, francés y alemán, una característica especialmente útil en una prueba internacional como el WorldSBK, que reúne cada año a miles de aficionados de diferentes países.

La aplicación conecta directamente a la ciudadanía con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y puede descargarse gratuitamente en las principales plataformas para dispositivos móviles.

Desde la Guardia Civil apuntan que este tipo de herramientas tecnológicas permiten mejorar la coordinación de los servicios de emergencia y agilizar la atención a cualquier incidencia que pueda producirse durante grandes concentraciones de público.

El dispositivo especial desplegado en MotorLand tiene como objetivo garantizar la seguridad de asistentes, participantes y trabajadores, además de facilitar la movilidad y prevenir incidentes tanto dentro como fuera del recinto.

UN PUNTO VIOLETA EN EL PADDOCK DEL CIRCUITO

Otra de las medidas incorporadas al operativo será la instalación de un Punto Violeta en la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano (OMAC), situada en el paddock del circuito.

Esta iniciativa se desarrollará con la colaboración de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Teruel y tiene como finalidad ofrecer información, apoyo y orientación ante posibles situaciones de violencia contra las mujeres.

El Punto Violeta estará disponible para cualquier persona que necesite información sobre cómo actuar ante casos de violencia machista o requiera asistencia durante el evento.

La Benemérita refuerza así el componente preventivo y de atención ciudadana en una de las grandes citas deportivas del calendario internacional de MotorLand Aragón.

Con este dispositivo especial, el campeonato de Superbikes volverá a contar con un amplio despliegue de seguridad y atención al público para garantizar el correcto desarrollo de una prueba que cada año reúne a miles de aficionados al motociclismo en el Bajo Aragón.