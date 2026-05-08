Uno de los guardias civiles muertos tras colisionar contra una narcolancha en Huelva era de Teruel

Embarcaciones de la Guardia Civil en el puerto de Huelva. - CLARA CARRASCO/EUROPA PRESS

HUELVA/TERUEL 8 May. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Guardia Civil han muerto este viernes tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva. Uno de ellos, Germán PG, nació en Teruel e ingresó en Benemérita en 1989.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se produjeron durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, en torno a las 11 horas, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, cuando se inicia una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar.

Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuándo era trasladado al hospital. Además, han resultado heridos otros dos agentes, que en estos momentos están siendo atendidos en el hospital de heridas de diversa consideración.

En las labores de rescate y salvamento, han participado además del Servicio Marítimo Provincial de Huelva, la Armada, Salvamento Marítimo y el Servicio de Vigilancia Aduanera, a quienes desde la Guardia Civil han agradecido la ayuda prestada en estos momentos "tan complicados". Desde el Instituto Armado han indicado que se ha activado el protocolo de apoyo a las a las familias y compañeros de los agentes, al tiempo que continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Se trata, según han subrayado, de dos guardias civiles con "amplia experiencia" en el Servicio Marítimo. Uno de los fallecidos es el capitán Jerónimo JM, nacido en Villanueva del Rosario (Málaga), que ingresó en la Guardia Civil en 1994. Estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005, ocupando los empleos de guardia civil, cabo y sargento, antes de ir destinado a la Comandancia de Málaga, ya como alférez, en el año 2005.

Como teniente, ocupó destino en las comandancias de Córdoba y Málaga, entre los años 2010 y 2018, antes de ingresar como capitán en el Servicio Marítimo Provincial de Huelva, en 2020. Contaba con numerosas felicitaciones y distintivos. Entre ellos tres cruces con distintivo blanco a la Orden del Mérito de la Guardia Civil, una cruz de plata a la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo o una cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.

El otro guardia civil fallecido es Germán PG, nacido en Teruel, que ingresó en la Guardia Civil en 1989. Después de un primer destino en la provincia de Tarragona, ingresó en el Servicio Marítimo en el año 1992, por lo que llevaba casi 34 años de servicio en esta especialidad. En concreto, estuvo destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras y Almería hasta pasar al de Huelva, en 1994, donde se encontraba destinado en la actualidad.

Contaba con numerosas felicitaciones y distinciones. Entre ellas, una Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y cuatro cruces con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.