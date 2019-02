Guerrero (PAR) pide al Gobierno PSOE-CHA que explique a los altoaragoneses las consecuencias de la falta de presupuestos

Publicado 23/02/2019 18:45:41 CET

HUESCA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Intercomarcal del Partido Aragonés (PAR) de Huesca, Jesús Guerrero, ha subrayado la "necesidad" de que el Gobierno PSOE-CHA informe a los altoaragoneses "sobre la consecuencias perjudiciales que supone la ausencia de capacidad y decisión por parte del propio gobierno para aprobar los Presupuestos 2019 de la Comunidad".

Ha señalado que hacen falta "alternativas eficaces", dentro de los presupuestos prorrogados de 2018, "a fin de impulsar las inversiones comprometidas que resultan imprescindibles para los altoaragoneses".

Guerrero ha señalado que "el efecto más sangrante, denunciado por profesionales y usuarios", es el retraso en las obras de ampliación de mejora del servicio de urgencias en el Hospital San Jorge de Huesca.

"Después de tantas promesas y anuncios, la omisión de los presupuestos impide tramitar el inicio de los trabajos, mientras las miles de personas que pasan cada año por allí y los trabajadores del servicio siguen padeciendo unas instalaciones desbordadas y carentes de las condiciones precisas. Además, el equipo de resonancia magnética tampoco se puede instalar porque justamente las actuales urgencias es el lugar que se había previsto".

Ha añadido que no son las únicas inversiones que son "aplazadas" y están "en el aire". El centro de salud de Barbastro, "fundamental" para la atención sanitaria en la ciudad y una amplia zona, espera aún que se redacte el proyecto. "Había tramitación anticipada para salvar la posibilidad de no tener presupuestos pero, a pesar de la reciente propaganda del Gobierno de Aragón, no afecta a las obras sino sólo a la elaboración del proyecto por lo que la actuación definitiva y palpable deberá esperar".

Ha precisado que existen dudas sobre otras inversiones en los ámbitos de la sanidad, la educación y las carreteras. "En esta legislatura, no solamente se han llevado a cabo muchas menos obras de las que reivindican los altoaragoneses, sino que ahora tampoco hay una perspectiva fiable para este año y parece que al gobierno no le importa, a la vista de que premeditadamente ha aplicado un apagón partidista a los presupuestos".

ELUDIR CUALQUIER NEGOCIACIÓN

El también diputado del PAR ha concretado que 'apagón' es "la única manera de calificar la decisión del gobierno de eludir cualquier negociación para aprobar una cuentas, ya no sólo con sus socios de toda la legislatura sino con cualquier otro grupo, todo ello con vistas a marcar territorio para sus siglas de cara a las elecciones".

Guerrero ha extendido esa consideración a la actitud desde el gobierno que trata de convertir "ese fracaso en un triunfo", llegando a afirmar que "en otros ejercicios, prorrogar era un desastre pero ahora no solamente no pasa nada sino que además es positivo" y alegando "casi como amenaza" que llevará a las Cortes modificaciones del presupuesto prorrogado que obligarán a los demás "a tomar una determinación", quizá respecto a esos proyectos e inversiones pendientes.

"Sin embargo, no aclara cuándo ni cómo, mientras sigue aprobando modificaciones al margen de las Cortes. Otro apagón. Si ésa es la alternativa que lo expliquen con transparencia y previsión, que dialoguen y busquen acuerdos, porque hay muchas obras por las que los altoaragoneses no pueden seguir esperando", ha aseverado.