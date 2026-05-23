Guía (PSOE) acusa al PP de "sobreactuar" con el Plan Estatal de vivienda y pide a Azcón "más hechos y menos anuncios"

El secretario general del PSOE Teruel y alcalde de Andorra, Rafael Guía - PSOE TERUEL

ANDORRA (TERUEL), 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE Teruel y alcalde de Andorra, Rafael Guía, se ha preguntado este sábado "por qué hemos tenido que aguantar durante meses tanta sobrectuación del Partido Popular contra el Plan de Vivienda estatal cuando al final iban a votar en favor".

En este sentido, ha deseado que los 266 millones de inversión que supone hasta el 2030 en Aragón impulsen al Gobierno de Azcón "a presentar más hechos y menos anuncios", especialmente en el conocido como Plan 3.000.

Desde el solar que el propio Guía ofreció hace más de dos años al propio consejero de Vivienda del Ejecutivo autonómico para construir y sobre el que ha dicho no haber obtenido respuesta alguna, Guía ha dado un dato: "En el presupuesto de vivienda en el 2024 solo ejecutaron el 35 y en el 2025, el 40%. Por lo tanto, ineficacia clara en la gestión". Para Guía, los planes del consejero Octavio López, que esta misma semana volvió a sumar casi 3.000 viviendas en distintos programas, "se están quedando cortos" y van "muy lentos".

GUÍA: LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN IDEAS, PERO NECESITAN FINANCIACIÓN

De hecho, ha apuntado que nada dijo Octavio López en su primera intervención en las Cortes de Aragón del anunciado Plan 3.000, en el que se circunscriben las necesidades de poblaciones más grandes como Ejea de los Caballeros, Pedrola, Fuentes de Ebro o la propia Andorra.

"Somos todos municipios gobernados por el PSOE, espero que no sea sectarismo político", ha apuntado Guía afeando también a López no haber sabido dar solución a los problemas de vivienda que están denunciado ayuntamientos y empresas de la Comarca Cuencas Mineras.

"Pese a tener más de 40 viviendas tabicadas en Escucha que son de su propiedad y a las que no saben dar salida", le ha reprochado. También ha lamentado los ataques continuados que a su juicio está recibiendo por parte del Gobierno de Azcón el Ayuntamiento de esta localidad y su alcalde.

Guía ha afirmado que los ayuntamientos "tienen proyectos e ideas para solucionar el grave problema de la vivienda y solo esperan financiación".

"Están gestionando el presupuesto más grande de la historia. Esperamos que ahora utilicen los 266 millones de aquí al 2030 que contempla el Plan Estatal para vivienda protegida y cumpliendo sus requisitos legales. Eso hay que dejarlo claro", ha dicho antes de apuntar que para los socialistas la vivienda "es un derecho y no un negocio para algunos".