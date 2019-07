Guillén destaca la culminación de la estructura institucional de Aragón con la Comarca Central de Zaragoza

Actualizado 19/07/2019 17:46:13 CET

UTEBO (ZARAGOZA), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón en funciones, Vicente Guillén, ha destacado la Comunidad autónoma ha culminado su estructura institucional con la constitución, este viernes, de la Comarca Central de Zaragoza, que hace la número 33.

El acto se ha celebrado en el Ayuntamiento de Utebo, la capital de la nueva comarca, cuya presidencia ha recaído en el alcalde de San Mateo de Gállego, el socialista José Manuel González Arruga, ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Guillén, a quien han acompañado los directores generales de Administración Local, Sergio Pérez, y Relaciones Institucionales, Julio Embid, ha remarcado la importancia del acuerdo alcanzado en su día entre todas las fuerzas políticas de los 21 municipios integrados en lo que hasta ahora era la Mancomunidad Central de Zaragoza.

"Ha sido un proceso de abajo a arriba, en el que la dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón ha ejercido una labor de acompañamiento", ha expuesto, para añadir que haber logrado celebrar este acto "hoy es fruto del esfuerzo y trabajo de todos los alcaldes y concejales de los municipios".

El consejero ha agradecido especialmente la "generosidad" del Ayuntamiento de Zaragoza, "sin cuyo concurso habría sido imposible llegar hasta aquí".

La Ley de Capitalidad aprobada en la primera parte de la pasadas legislatura reconoce un régimen especial de Zaragoza como capital de la Comunidad Autónoma y municipio de gran población, si bien el sistema de financiación que establece está integrado con el resto de municipios aragoneses, fortaleciendo los mecanismos de solidaridad interterritorial, han apuntado fuentes del Ejecutivo.

COMPETENCIAS

El Gobierno de Aragón ha manifestado que, a partir de ahora, la Comarca Central se homologa a las otras 32 comarcas de la Comunidad al asumir como propias las competencias de una amplia lista de materias en las que podrá desempeñar funciones y servicios.

Entre otras, Acción Social, Cultura, Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares, Deporte, Juventud, Promoción del Turismo, Servicios de Recogida y Tratamiento de Residuos Urbanos, y Protección Civil y Prevención y Extinción de Incendios.

No obstante, Vicente Guillén ha subrayado durante su intervención que "esto no será una historia de éxito hasta que la ciudadanía no aprecie los beneficios de esta Administración más cercana, lo que requerirá trabajar con profesionalidad y honestidad para que, efectivamente, se cumpla el objetivo de facilitar una prestación más eficaz de los servicios públicos".

La organización prevista de la Comarca Central se distribuye en cinco ejes que integran los distintos municipios, excluido el de Zaragoza capital, en atención a su régimen especial.

El eje 1 es el formado por Zuera, San Mateo de Gállego y Villanueva de Gállego; el 2, por La Puebla de Alfindén, Pastriz, Alfajarín, Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro, Villamayor de Gállego y Osera de Ebro; el 3 lo componente El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro y Mediana de Aragón; el 4, Cuarte de Huerva, Cadrete, María de Huerva, Botorrita, Mozota y Jaulín, y el 5, el municipio de Utebo.