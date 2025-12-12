Guitarte (Aragón-Teruel Existe) alerta de "riesgo para la estabilidad" si hay elecciones anticipadas

Archivo - El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte - RAMÓN COMET/EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha considerado que la previsible convocatoria de elecciones anticipadas, al no lograr PP y Vox un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026, es "un riesgo para la estabilidad de Aragón" y que "está claro que unos y otros tenían ya decidida su postura hace muchos días".

En un comunicado, Guitarte ha advertido de que "cabe la posibilidad de que pidamos este esfuerzo de ir a votar a los ciudadanos aragoneses para que Jorge Azcón acabe dependiendo otra vez de Vox para gobernar".

En todo caso, ha reconocido que "la situación era insostenible, entre otras cosas por la postura de Vox, que suponía para el PP endurecer el tono y, a lo mejor, perder a este votante de centro derecha al que parece aspirar Azcón".

El portavoz de Aragón-Teruel Existe ha mostrado también su sorpresa por la postura del PSOE, que dijo que apoyaría el presupuesto si recogía cinco propuestas generales, que cree que "nadie ha entendido".

Respecto a la próxima convocatoria electoral, que todo parece indicar que será para el próximo 8 de febrero de 2026, Guitarte ha subrayado que en Teruel Existe son "personas coherentes" y que van a defender "lo mismo de siempre: ser la voz de todo el territorio aragonés".