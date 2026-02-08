Guitarte dice que analizarán el porqué del apoyo "a los que no hacen absolutamente nada por Teruel"

TERUEL 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Aragón Teruel Existe a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha felicitado a las fuerzas que este 8F "se consideren ganadoras", aunque considera que "la provincia de Teruel no ha ganado" y ha llamado a analizar "cómo una formación que trabaja no recibe el apoyo que reciben otras que no hacen absolutamente nada por la provincia". Con algo más de 97% de los votos escrutados, la coalición Aragón-Teruel Existe ha obtenido dos diputados, ambos por la provincia de Teruel, perdiendo uno de los que obtuvo en los comicios de 2023.

De esta manera, se mantienen en el Parlamento autonómico el propio Guitarte y María Pilar Buj, mientras se queda fuera Joaquín Moreno. En Zaragoza y a falta de que el escrutinio alcance el 100% en la provincia, el candidato de Aragón Existe Raúl Burillo se ha quedado fuera con 12.377 votos, cerca de 2.000 menos que en los comicios de 2023.

Guitarte ha lamentado que los esfuerzos de su formación durante la campaña "hayan quedado diluidos" en un debate nacional" al que nos hemos visto abocados, pese a ser unas elecciones autonómicas, por la presencia reiterada de los líderes nacionales".

Ello considera que ha perjudicado a formaciones como la que él encabeza y que hace "hincapié" en "los problemas de Teruel".

A partir de este lunes, ha advertido Guitarte, estarán "pendientes y vigilantes" de que se cumpla todo lo prometido durante la campaña, en línea con la "esencia" del movimiento ciudadano Teruel Existe de reivindicar que las promesas electorales se cumplan.

Además, ha asegurado que seguirán trabajando de cara a las siguientes citas del ciclo electoral apostando porque la propia formación y los problemas de la provincia sean asumidos por Aragón como propios.

Un objetivo, el de solucionar los problemas de la provincia de Teruel, que, ha lamentado, "no son y no han sido tampoco en esta campaña ninguna prioridad para ninguno de los partidos que ha quedado en las primeras posiciones".

En ese sentido, ha instado a las formaciones que han obtenido representación por la provincia a "que sean capaces de defenderla" y que cumplan sus promesas.