Guitarte (TE): "Creemos que la Mesa de las Cortes de Aragón representa los resultados electorales con mucha fidelidad"

ZARAGOZA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha considerado que se ha constituido una Mesa de las Cortes de Aragón "que realmente representa los resultados electorales con mucha fidelidad y será capaz de gestionar el día a día con un buen saber hacer por todos sus candidatos".

En declaraciones a los medios de comunicación tras el pleno en el que se han constituido las Cortes de Aragón en su XII Legislatura, celebrado este martes, Guitarte ha deseado que "sea una fructífera por los intereses de todos los aragoneses".

Respecto a los votos en blanco emitidos por los dos diputados de la Coalición Existe, Guitarte ha aclarado responde a la misma estrategia seguida en la constitución de las Cortes de Aragón en su XI Legislatura (2023).

"Nosotros no participamos de ninguno de estos dos bloques y tenemos una posición reivindicativa contra unos y contra otros y no tenía sentido tomar una posición cuando, precisamente, predicamos la transversalidad y estar en una situación de interlocución con ambas situaciones".

Ha garantizado que su posición "no es un juego de trileros", sino que su voto es "por conciencia y por convicción" y "estaba definido hace tiempo".