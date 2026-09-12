Guitarte (A-TE) defiende la antigua central térmica de Escucha: "No se puede dinamitar el patrimonio histórico aragonés"

Archivo - Central Térmica de Escucha. - AYUNTAMIENTO DE UTRILLAS (TERUEL) - Archivo

TERUEL 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha defendido la conservación de la antigua central térmica de Escucha (Teruel) y ha afirmado que "no se puede dinamitar el patrimonio histórico aragonés".

En una nota de prensa, Teruel Existe ha reaccionado a la decisión del Gobierno de Aragón de desestimar la solicitud para incoar un expediente administrativo para determinar la procedencia o no de su declaración como Bien de Interés Cultural, Bien Catalogado o como Bien Inventariado de estas edificaciones.

"Discrepamos totalmente de la decisión de ni siquiera incoar expediente. Se toma una decisión que ahora sí, prejuzga que no hay valor patrimonial sin ni siquiera proceder a evaluarlo dentro del propio expediente. Dice que no se pone en duda el valor, trascendencia histórica e importancia social de la central, para luego decir que en sus valores arquitectónicos no existe acuerdo técnico generalizado. Pues todo eso es lo que había que haber determinado y evaluado dentro de un expediente", ha señalado Guitarte.

"Creemos que las comarcas --Cuencas Mineras, Andorra-Sierra de Arcos, Ribera Baja del Ebro-- y municipios --Escucha, Utrillas, Andorra, Escatrón-- que son depositarios del patrimonio minero turolense y aragonés merecen ser apoyados por su administración autonómica para poder mantenerlo y hacer de él un recurso para su desarrollo social y económico. Por nuestra parte apoyaremos toda iniciativa de coordinación entre ellos que tenga ese objetivo".

"Vamos a seguir defendiendo que la central no debe derribarse, que no se puede dinamitar el patrimonio histórico turolense y aragonés por la mera conveniencia de la empresa propietaria. Entendemos que en la licencia concedida no se atiene al nivel de protección establecido en el PGOU".

"En el expediente no sólo se podría determinar si tenía características para ser un bien de interés cultural, también existe la categoría de bien catalogado y la de bien inventariado, que son de rango inferior".

"No se ha querido entrar a evaluar ni siquiera alguna de esas posibilidades, cuando la Central Térmica está protegida en el Plan General de Ordenación Urbana de Escucha, y eso lo hace equivaler a ser un bien inventariado del Patrimonio Cultural Aragonés", ha continuado Guitarte.

PROYECTO DE VIABILIDAD

"Se dice también que el problema fundamental radica en que la propuesta de declaración no va acompañada de ningún proyecto de viabilidad del complejo redactado, soportado y coordinado por ninguna Administración".

"Como si fuese obligación de los pequeños ayuntamientos o de la propia ciudadanía tener que redactar los proyectos de viabilidad y aquello que se quiere desarrollar con la central. Aun así, nosotros hemos presentado la iniciativa Power Experience, que es un proyecto basado en todo el patrimonio minero de la provincia y que le da absoluta viabilidad al mantenimiento de esta central y de otras como la de Aliaga o la de Escatrón".

"Se menciona también que la Comisión de Patrimonio Cultural de Teruel no se pronunció sobre este tema al no considerarse competente por no ser un bien que estuviese protegido a nivel autonómico".

"Sin embargo, hay que decir que hace cuatro o cinco años, y en dos ocasiones reiteradas esta misma Comisión Provincial ya se mostró partidaria de la protección de la central de Escucha y de evitar su demolición y eso consta en las propias actas de patrimonio".

"En Zaragoza mismo se está recuperando la antigua fábrica de Giesa para darle un nuevo uso, como ciudad del cine. Ahí tenemos un ejemplo de patrimonio al que le otorgan una doble vida".

"Se pone en evidencia que el PP se pliega una vez más ante la voluntad de las grandes empresas y en este caso en concreto en contra del patrimonio minero turolense", ha manifestado el portavoz de A-TE.

"Que el Gobierno de Aragón no quiera catalogar la central térmica de Escucha como bien catalogado no quiere decir que la central deba derribarse. La central puede conservarse perfectamente sin estar declarada bien protegido y lo que hay que hacer es convertirla en un recurso, junto al resto del patrimonio minero, para el desarrollo socioeconómico de la provincia, como así estamos apostando".