Guitarte (TE) dice que Azcón hace "grandes promesas" en Teruel pero no se ve "nada" de lo que prometió en 2023

TERUEL 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Teruel Existe a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha afirmado este miércoles que el presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, hace "grandes promesas" en Teruel pero no se ve "nada" de lo que prometió en las elecciones de 2023.

Tras la visita de Azcón a la capital turolense este miércoles, Guitarte ha señalado que durante los dos años y medio de la legislatura apenas se le ha visto en la provincia "más allá de algún acto institucional".

"Lo vimos en el mensaje de Navidad, lo vemos ahora y nos da la impresión que esa va a ser la tónica y que veremos desfilar por aquí muchas veces al señor Azcón, probablemente también al señor Feijóo, como vino la vez anterior a Celadas. Es decir, parece que solo se acuerdan en periodo electoral como tantas veces hemos criticado de los Gobiernos".

"Lamentablemente solo parecemos contar cuando se acercan unas elecciones", ha continuado el dirigente de Teruel Existe, añadiendo que Azcón "ha hecho anuncios otra vez millonarios, pero la realidad es que aquí no vemos nada".

En 2023 "prometió, por ejemplo, que había una ordenación de las renovables que no la ha hecho, y no la ha hecho voluntariamente porque ha habido tiempo para hacerla; prometió que se solucionarían los problemas de los especialistas en los centros médicos, pero no se han resuelto y todavía tenemos mayores carencias en pediatría, en oftalmología, en todas las especialidades que vamos sobre el filo de la navaja sustituyendo o buscando especialistas para cubrirlas".

RADIOTERAPIA

"Lo único que ha hecho el PP en estos dos años y medio, el PP de Aragón, es aquello que también lo han arrastrado los acuerdos con Teruel Existe".

"Lo han hecho dos años tarde, están empezando a hacer el búnker de la radioterapia, se están empezando a hacer los accesos al hospital" de Teruel, "cuestiones arrastradas de los acuerdos con Teruel Existe, nada más".

"No hay nada más más que humo, promesas, fanfarria, y esta no es la política que nosotros pedimos: Lo que queremos es un compromiso real".

Ha concluido afirmando que "Aragón y el PP tienen que comprender que las dificultades de Teruel son también las de Aragón y que el problema de Teruel es también el problema de Aragón, y debe ser una prioridad absoluta para el Gobierno de Aragón".