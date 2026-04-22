'Habitar la materia' reivindica en el Pablo Serrano el papel de la materialidad en el arte contemporáneo

La exposición 'Habitar la materia' presentada en el IAACC Pablo Serrano explora la materialidad del arte como lenguaje artístico - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Habitar la materia. Artistas y creación contemporánea' sitúa al Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos (IAACC) Pablo Serrano como uno de los focos actuales del arte contemporáneo en España, a través de una propuesta que reflexiona sobre el papel de la materia en la creación artística y su vigencia en el panorama actual.

La muestra, presentada este miércoles 22 de abril, reúne a diversas artistas vinculadas a Aragón en diálogo con la obra de la histórica creadora Juana Francés, estableciendo un recorrido que conecta pasado y presente desde una mirada común: la materialidad como lenguaje. Hasta una decena de obras podrán visitarse hasta el 7 de junio.

Durante la presentación, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón en funciones, Pedro Olloqui, ha enmarcado esta exposición dentro de una estrategia más amplia de impulso institucional al arte contemporáneo, vinculada especialmente a la presencia de Aragón en la Semana del Arte de Madrid. En este sentido, ha destacado que la muestra "cierra un ciclo en el que la comunidad autónoma ha recuperado protagonismo en este contexto nacional, apoyando tanto al Museo Pablo Serrano como a galerías y artistas.

Olloqui ha subrayado que el IAACC se ha consolidado como un centro "activo, fecundo y con una personalidad muy nítida", recordando además el momento simbólico que atraviesa la institución, que celebra su 30 aniversario con cifras de visitantes en crecimiento. "Hemos pasado de no tener presencia a consolidar una acción cultural reconocida, con una apuesta clara por el arte contemporáneo", ha afirmado.

LOS EJES DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

La exposición se articula en torno a tres ejes principales, según ha explicado el propio Olloqui: el reconocimiento a los grandes maestros del informalismo --con especial atención a figuras aragonesas como Pablo Serrano o la propia Juana Francés--, el protagonismo del factor femenino en el arte contemporáneo y, especialmente, una "vuelta a la materialidad" como tendencia dominante en el panorama actual. "El arte contemporáneo vuelve a mirar a la mateia, a la pintura y a la textura. Hay una recuperación de lo físico frente a lo efímero", ha señalado.

En esta línea, el director del museo, Julio Ramón, ha destacado el carácter de continuidad de esta iniciativa, que alcanza ya su tercera edición como proyecto vinculado a la participación en ferias de arte nacionales. En esta ocasión, el hilo conductor se articula en torno a la figura de Juana Francés, cuya obra sirve como eje de diálogo con las creadoras contemporáneas presentes en la muestra.

La comisaria de la exposición, Ana Revilla, ha incidido en que la propuesta no plantea una simple revisión histórica, sino una reflexión abierta sobre el presente. "La materia deja de ser un soporte para convertirse en un espacio de pensamiento", ha explicado, señalando que la exposición reúne distintas formas de entender la creación desde la forma, el volumen, el lenguaje y la conceptualización.

Revilla ha destacado la diversidad de enfoques presentes en la muestra, donde conviven obras de carácter más matérico con otras más conceptuales. "Cada artista tiene su propio proceso creativo, pero todas comparten esa relación con la materia como lenguaje vivo", ha apuntado.

En este sentido, la muestra propone al visitante un recorrido no lineal, en el que las piezas dialogan entre sí generando tensiones y conexiones en torno a conceptos como el cuerpo, el tiempo o el espacio.

REFLEXIÓN ARTÍSTICA Y CRUCE DE ESTILOS

Las obras incluidas reflejan esta pluralidad de miradas. Así, en el trabajo de artistas como Prado Vielsa o Asun Valet, la pintura se convierte en un espacio de vibración donde interactúan luz, pigmento y estructura. Por su parte, Rebeca Zarza introduce el cuerpo como elemento central, combinando materiales como metacrilatos, madera o espejos en composiciones que exploran el equilibrio y la percepción.

En el ámbito escultórico, Carmen C. apuesta por materiales como el mortero, un elemento "abrasivo, duro y difícil de manipular" que transforma en piezas que investigan el equilibrio y la tensión física. Esta dimensión procesual de la materia se traslada también al espectador, que se enfrenta directamente al peso y la fragilidad de las obras.

Otra de las líneas destacadas es la relación con el tiempo, presente en la obra de Laia Argüelles Folch, donde la materia se transforma de manera casi autónoma, acumulando huellas que remiten a procesos de desgaste y memoria. Por su parte, Ira Torres introduce el alabastro como vínculo con el territorio aragonés, combinando tradición material con lenguajes contemporáneos.

Durante la presentación, las propias artistas han puesto en valor el papel de la investigación en sus procesos creativos. En este sentido, han coincidido en señalar a Juana Francés como una figura pionera en la experimentación con nuevas técnicas, estableciendo un paralelismo con las prácticas actuales. "Todas hemos investigado en nuestros procesos, cada una desde su lenguaje", han apuntado.

Asimismo, desde el ámbito de las galerías se ha reivindicado el papel de estos espacios como intermediarios fundamentales en el ecosistema artístico. "Sin artistas no hay galerías", han recordado, subrayando la importancia del trabajo conjunto para dar visibilidad a la creación contemporánea, especialmente en contextos como las ferias de arte.

CAMBIO DE PARADIGMA CONTEMPORÁNEO

Uno de los aspectos que ha generado reflexión durante la presentación ha sido el papel del arte digital en el contexto actual. Frente a la idea de una vuelta predominante a lo matérico, algunas artistas han defendido la convivencia de ambos lenguajes. "Hay mucho trabajo digital detrás de muchas obras, aunque exista materia", han señalado, apuntando también a factores de mercado como condicionantes de las tendencias observadas en ferias recientes.

Más allá de estas diferencias de enfoque, la exposición plantea un discurso común en torno a la materia como territorio de experimentación y construcción de sentido. No se trata, según la propuesta curatorial, de establecer una genealogía cerrada, sino de articular un sistema de relaciones en el que las obras operan en distintos niveles y generan nuevas lecturas del presente.

El recorrido expositivo se organiza precisamente en torno a ese núcleo conceptual, donde la obra de Juana Francés actúa como punto de partida para una reflexión que se despliega hacia lo contemporáneo. La disposición de las piezas, el uso de la luz y la relación entre los espacios refuerzan esta idea de tránsito entre lo material y lo perceptivo.

'Habitar la materia' invita así a detenerse en los procesos, en la transformación constante de los materiales y en su capacidad para generar significado. Una propuesta que, en palabras de sus responsables, no solo mira al pasado del arte contemporáneo, sino que plantea preguntas sobre su presente y su futuro.

La exposición podrá visitarse en el IAACC Pablo Serrano hasta el próximo 7 de junio, consolidando la apuesta del museo y del Gobierno de Aragón por una programación que combina reflexión, contemporaneidad y proyección del talento artístico vinculado al territorio.