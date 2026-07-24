El hallazgo de un horno cerámico romano en Los Bañales abre nuevas vías para investigar la Hispania romana

El domingo 26 de julio a partir de las 10.30 horas, antes de la protección del hallazgo, se presentarán los resultados de la decimo octava campaña de excavaciones en el lugar - FUNDACIÓN LOS BAÑALES - ROMA

UNCASTILLO (ZARAGOZA), 24 (EUROPA PRESS)

La XVIII campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento romano de Los Bañales, en Uncastillo (Zaragoza), ha sacado a la luz un horno de producción de material cerámico, vítreo y constructivo en un excelente estado de conservación, un hallazgo que permitirá profundizar en el conocimiento de la actividad económica de esta ciudad romana y de otras urbes de tamaño medio del valle del Ebro.

Los trabajos, promovidos por la Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas, han contado este año, por primera vez en España, con una ayuda de la prestigiosa Society for the Promotion of Roman Studies. Los resultados de la campaña se presentarán este domingo, 26 de julio, en una jornada de puertas abiertas que comenzará a las 10.30 horas, antes de proceder a la protección del hallazgo.

La intervención ha puesto el foco durante los dos últimos meses en la conservación y restauración de diferentes espacios del enclave, aunque también ha permitido realizar importantes descubrimientos arqueológicos que amplían el conocimiento sobre la antigua ciudad, habitada entre los siglos I a.C. y III d. C. y que llegó a superar los 2.000 habitantes.

UN COMPLEJO PRODUCTIVO INÉDITO

El principal hallazgo de la campaña ha sido la excavación casi completa de un horno de producción de material cerámico, el primero documentado hasta ahora en Los Bañales. La estructura conserva una planta en forma de herradura, la boca de alimentación, las toberas de distribución del calor y parte de la plataforma donde se apoyaba la parrilla utilizada durante la cocción.

Los investigadores sitúan este horno en el cinturón productivo de la ciudad romana y consideran que estuvo en funcionamiento entre los siglos I y III d. C. En él se fabricarían ladrillos y otros materiales constructivos, aunque también podría haberse utilizado para producir cerámica y vidrio.

Este descubrimiento se suma a los espacios destinados a la producción de vino localizados en campañas anteriores y abre nuevas posibilidades para investigar la organización económica y productiva de Los Bañales, una de las ciudades romanas mejor conservadas y más visitadas de Aragón.

DOS MESES DE EXCAVACIONES Y RESTAURACIÓN

Desde el pasado mes de junio se ha trabajado en tres de las áreas excavadas recientemente: la zona doméstico-artesanal, el foro y el barrio septentrional, donde se han desarrollado tareas de consolidación y protección de estructuras autorizadas por la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón.

Además, entre el 5 y el 26 de julio una veintena de estudiantes universitarios procedentes de distintos países, junto a alumnos de Bachillerato de toda España, han participado en los trabajos arqueológicos. Durante la campaña también se ha continuado la excavación de una monumental domus aristocrática de época altoimperial y se han recuperado diversos objetos de época romana, entre ellos piezas de joyería halladas en una de las principales calles de la ciudad.

La campaña ha contado con la colaboración de la Fundación ACS, la Fundación Caja Inmaculada y los ayuntamientos de Sádaba y Layana, además del apoyo de una campaña de micromecenazgo impulsada por la Fundación Los Bañales. La entidad ha anunciado, asimismo, la apertura de una nueva vía de donaciones mediante Bizum para contribuir a financiar futuras investigaciones en el yacimiento.