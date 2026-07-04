Herido el conductor de un turismo en una colisión con un camión en la A-127 en Ejea de los Caballeros

Un bombro de la DPZ junto al vehículo siniestrado en la A-127 tras chocar contra un camión. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido este viernes por la tarde en la carretera A-127, en Ejea de los Caballeros, en el que el turismo en el que circulaba ha colisionado con un camión, según han informado fuentes de la Diputación de Zaragoza.

El aviso se ha recibido a las 17.30 horas y el siniestro se ha producido en el kilómetro 31,500 de la A-127, a la altura de Ejea de los Caballeros. A consecuencia del impacto, el conductor del turismo ha resultado herido y ha sido trasladado a un centro hospitalario después de ser liberado del interior vehículo por los bomberos de la DPZ, que han desplegado en la zona del accidente un bomba urbana ligera y una bomba urbana pesada.

También han intervenido 061, Guardia Civil y la Policía Municipal de Ejea de los Caballeros.