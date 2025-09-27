Herido grave al colisionar su motocicleta con un todoterreno en la CV-363, en Arcos de las Salinas (Teruel)

Vehículo de la Guardia Civil en el lugar del accidente ocurrido este sábado en Arcos de las Salinas (Teruel) - GUARDIA CIVIL

ARCOS DE SALINAS (TERUEL), 27 (EUROPA PRESS)

Una persona ha resultado herida grave en un accidente de circulación ocurrido este sábado en la carretera CV-363 en el término municipal de Arcos de las Salinas (Teruel), según ha informado la Guardia Civil de Teruel.

El siniestro se ha producido sobre las 12.30 horas en el kilómetro 4,5 de la CV-363, una vía estrecha que atraviesa la comarca de Gúdar- Javalambre, en la que una motocicleta ha chocado frontalmente con un todoterreno.

Como consecuencia el motorista ha resultado herido grave y sido evacuado en helicóptero hasta el Hospital La Fe de Valencia.