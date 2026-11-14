Herido grave el conductor de un camión tras volcar en la A-122, cerca de Épila (Zaragoza)

Accidente de un camión tras volcar en la A-122, cerca de Épila (Zaragoza)
Accidente de un camión tras volcar en la A-122, cerca de Épila (Zaragoza)- GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO EN ZARAGOZA
Europa Press Aragón
Actualizado: sábado, 14 noviembre 2026 12:25
Seguir en

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor ha resultado herido de gravedad tras salirse de la vía y volcar cuando circulaba por la A-122, a la altura del kilómetro 22,500, cerca de la localidad zaragozana de Épila.

El accidente de tráfico se ha producido a las 09.40 horas y como consecuencia de la salida de vía el el camión caja ha volcado fuera de la calzada, sin que se hayan producido restricciones a la circulación, ha informado la Guardia Civil de Tráfico en Zaragoza.

El conductor, único ocupante del camión, ha sido trasladado al Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, han precisado las citadas fuentes.

Contador

Contenido patrocinado