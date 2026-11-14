Herido grave el conductor de un camión tras volcar en la A-122, cerca de Épila (Zaragoza)

Accidente de un camión tras volcar en la A-122, cerca de Épila (Zaragoza)- GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO EN ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor ha resultado herido de gravedad tras salirse de la vía y volcar cuando circulaba por la A-122, a la altura del kilómetro 22,500, cerca de la localidad zaragozana de Épila.

El accidente de tráfico se ha producido a las 09.40 horas y como consecuencia de la salida de vía el el camión caja ha volcado fuera de la calzada, sin que se hayan producido restricciones a la circulación, ha informado la Guardia Civil de Tráfico en Zaragoza.

El conductor, único ocupante del camión, ha sido trasladado al Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, han precisado las citadas fuentes.