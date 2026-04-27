Herido grave un hombre de 64 años al chocar su moto frontalmente contra un turismo en Valdealgorfa (Teruel)

Una agente de la Guardia Civil en el lugar del accidente ocurrido este lunes en la N-232 en el que un motorista de 64 años ha resultado herido de gravedad tras chocar la moto en la que circulaba contra un turismo. - GUARDIA CIVIL

VALDEALGORFA (TERUEL), 27 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 64 años, vecino de la localidad barcelonesa de Canovelles, ha resultado herido de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la N-232 en el término municipal de Valdealgorfa (Teruel).

El siniestro se ha producido a las 13.39 horas en el punto kilométrico 119,900 de la N-232 cuando la moto en la que circulaba ha chocado frontalmente contra un vehículo. El herido ha sido trasladado hasta un centro hospitalario y el conductor del otro vehículo ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

El EIS de Teruel se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.