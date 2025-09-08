Herido grave un hombre de 74 años al caer a una acequia en Cabañas de Ebro

Acequia a la que este domingo 7 de septiembre cayó en Cabañas de Ebro el hombre de 74 años que auxiliado por la Guardia Civil y que sufrió una parada cardiorrespiratoria. - GUARDIA CIVIL

CABAÑAS DE EBRO (ZARAGOZA), 8 (EUROPA PRESS)

La rápida intervención de una patrulla de la Guardia Civil y la presencia de un médico en la zona han salvado la vida de un hombre de 74 años que este domingo resultó herido de gravedad y llegó a entrar por dos veces en parada cardiorrespiratoria al caerse a una acequia mientras paseaba por un camino en la localidad de Cabañas de Ebro (Zaragoza).

Una patrulla de seguridad ciudadana del Puesto de Alagón recibió un aviso de la central de emergencias de la Guardia Civil (062) en el que se comunicaba que una persona había sufrido una caída en el interior de una acequia y presentaba una herida sangrante en el rostro.

Solo cinco minutos después del aviso los agentes se personaron en el lugar y se encontraron tendido en el suelo a un varón de 74 años que sufría una fractura de mandíbula, una posible hemorragia interna y diversos politraumatismos. Además, presentaba una hemorragia en la boca y no tenía pulso.

De inmediato los guardias civiles asistieron a la víctima para realizarle las maniobras de reanimación, al mismo tiempo que dieron aviso a la central, comunicando que la víctima se hallaba en parada cardiorrespiratoria.

Entre las personas que se hallaban próximas al herido se encontraba una médico que participó junto con los agentes durante las maniobras RCP, con las que consiguieron la recuperación del varón a los pocos instantes.

Minutos después llegaron los servicios médicos del Centro de Salud de Alagón, que se hicieron cargo de la asistencia de la víctima, que volvió a entrar en parada cardiorrespiratoria.

Una vez reanimado, el helicóptero del 112 lo trasladó a un centro hospitalario de Zaragoza en estado grave.