Herido grave un montañero de 22 años al caer 30 metros por un terraplén en Benasque (Huesca)

BENASQUE (HUESCA), 31 (EUROPA PRESS)

Un montañero de 22 años ha resultado herido de gravedad tras precipitarse este pasado sábado unos 30 metros por un terraplén cuando ascendía la Tuca de Mulleres en el valle de Escaleta, zona de Coll de Toro, en el valle de Benasque (Huesca), según ha informado este domingo la Guardia Civil de Huesca.

El aviso fue recibido este sábado a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón en la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca. En él se informaba de que una persona sufría un grave traumatismo craneoencefálico tras una caída. Al parecer, el montañero afrontaba una zona de progresión por un terreno abrupto y cayó por un terraplén de unos 30 metros de altura.

Se activó GREIM de Benasque, Unidad Aérea de Benasque y médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar al montañero, un joven de 22 años vecino de Valencia, éste fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde esperaba el helicóptero medicalizado del 112, para ser llevado al Hospital Clínico de Zaragoza.

El accidente se ha producido en una última semana muy accidentada en la que los Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) han completado 22 rescates, una decena de ellos concentrados en la jornada del sábado, y en la que hubo que lamentar la localización sin vida el pasado 26 de agosto de un hombre de 53 años en el Parque Natural de Posets Maladeta.

BENASQUE (HUESCA), 31 (EUROPA PRESS)

Un montañero de 22 años ha resultado herido de gravedad tras precipitarse este pasado sábado unos 30 metros por un terraplén cuando ascendía la Tuca de Mulleres en el valle de Escaleta, zona de Coll de Toro, en el valle de Benasque (Huesca), según ha informado este domingo la Guardia Civil de Huesca.

El aviso fue recibido este sábado a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón en la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca. En él se informaba de que una persona sufría un grave traumatismo craneoencefálico tras una caída. Al parecer, el montañero afrontaba una zona de progresión por un terreno abrupto y cayó por un terraplén de unos 30 metros de altura.

Se activó GREIM de Benasque, Unidad Aérea de Benasque y médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar al montañero, un joven de 22 años vecino de Valencia, éste fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde esperaba el helicóptero medicalizado del 112, para ser llevado al Hospital Clínico de Zaragoza.

El accidente se ha producido en una última semana muy accidentada en la que los Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) han completado 22 rescates en el Pirineo aragonés, una decena de ellos concentrados en la jornada del sábado, y en la que hubo que lamentar la localización sin vida el pasado 26 de agosto de un hombre de 53 años en el Parque Natural de Posets Maladeta.

ACCIDENTE LABORAL DE UN OPERARIO EN LA ESTACIÓN DE PANTICOSA

Ese mismo martes 26 los GREIM llevaron a cabo otras cinco salidas. En una de ellas socorrieron a un operario que había sufrido un accidente laboral tras perder el control de la máquina excavadora que conducía y caer al suelo en la pista Estrimal de la Estación de Esquí de Panticosa (Huesca).

El hombre, de 51 años y vecino de Barcelona, fue localizado por el GREIM de Panticosa y una patrulla de Seguridad Ciudadana en una zona de muy difícil acceso. Tras ser evacuado fue trasladado en el helicóptero medicalizado del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Además, la Guardia Civil también asistió a un barranquista alemán con una fractura de tobillo en Orós Bajo, a un montañero con una fractura de muñeca en el Parque Posets Maladeta, a un motorista de montaña que fruto de un caída se había fracturado una pierna en Arguis y a dos senderistas franceses enriscados en Bielsa.



La jornada del 29 de agosto la Guardia Civil cinco actuaciones más para auxiliar a un barranquista con una lesión de cadera en Tella-Sin, a dos escaladores, uno de los cuales sufrió una contusión lumbar en Torla; a un ciclista con otra contusión fruto de una caída; un senderista que había sufrido un esquince cerca del refugio de Bachimaña, en Panticosa; y a cuatro senderistas de Tarragona que se habían extraviado en Canal Roya.

Nada comparado con el trabajo de la jornada siguiente en la que completaron una decena de rescates --entre ellos el del montañero de Valencia accidentado en Benasque--. Del resto, los GREIM rescataron a un barranquista de nacionalidad bielorrusa que se fracturó la tibia y el peroné en la Garganta de Irués, en Tella-Sin, y a una docena de senderistas afectados por diversas incidencias como fracturas, esquinces o que se habían extraviado.

Por último, este domingo una barranquista de 31 años vecina de Las Rozas (Madrid) ha sido evacuada por el GREIM de Boltaña tras fracturarse los dos tobillos en el Barranco de la Foz, en Tella-Sin. Una ambulancia la ha trasladado luego de Bielsa hasta el Hospital de Barbastro.