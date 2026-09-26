Herido grave un motorista en un accidente en la TE-V-8211, a la altura de La Zoma (Teruel)

Herido grave un motorista en un accidente en La Zoma. - GUARDIA CIVIL TERUEL

TERUEL 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años, vecino de Madrid, ha resultado herido de gravedad tras salirse de la vía con la motocicleta que conducía, en la TE-V-8211, a la altura del término municipal de La Zoma, en la provincia de Teruel.

El accidente se ha producido este sábado, a las 11.50 horas, cuando se ha salido de la vía por la margen derecha en el punto kilométrico 1,450, según han informado desde la Guardia Civil.

El herido sufre un posible aplastamiento de tórax y ha sido trasladado por el helicóptero del 112 a Hospital Miguel Servet de Zaragoza. No ha sido posible realizarle las pruebas alcohol y drogas. Se investigan las causas del siniestro.