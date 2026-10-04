Herido grave un motorista al salirse de la vía y chocar contra el guardiarrail a la altura de Ejulve (Teruel)

Acciente de un motorista en el kilómetro 9,200 de la A-1792, a la altura de la localidad de Ejulve (Teruel)
Acciente de un motorista en el kilómetro 9,200 de la A-1792, a la altura de la localidad de Ejulve (Teruel) - GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO
Europa Press Aragón
Publicado: domingo, 4 octubre 2026 10:28
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TERUEL 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una motocicleta ha resultado herido grave al salirse de la vía por el margen izquierdo y chocar contra el guardarrail cuando circulaba por el kilómetro 9,200 de la A-1792, a la altura de la localidad de Ejulve (Teruel).

El motorista, de 40 años y vecino de Polinyà (Barcelona), ha sufrido posibles fracturas en tobillo, hombro y caja torácica, ha informado la Guardia Civil de Tráfico.

Ha sido trasladado por el helicóptero 112 al Hospital Clínico de Zaragoza sin posibilidad de realizar pruebas alcohol o drogas, han precisado las citadas fuentes.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) Alcañiz investiga causas del siniestro vial, que ha tenido lugar sobre las 19.10 horas de este sábado.

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