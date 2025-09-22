Herido un grave maquinista tras descarrilar un tren de mercancías en Zaragoza cerca de Puerto Venecia

Tren descarrilado cerca de Puerto Venecia.
Tren descarrilado cerca de Puerto Venecia.- GUARDIA CIVIL
Europa Press Aragón
Actualizado: lunes, 22 septiembre 2025 20:09

   ZARAGOZA, 22 (EUROPA PRESS)

   El maquinista de un tren de mercancías ha resultado herido grave este lunes tras descarrilar la locomotora y varios vagones en una zona cercana al centro comercial Puerto Venecia, en los alrededores de Zaragoza.

   El aviso del accidente ha llegado a las 18.15 horas de este lunes, ha informado la Guardia Civil, que ha recalcado que no afecta a la línea de alta velocidad, sino únicamente a la convencional por la que circulaba el convoy.

   Los servicios sanitarios han acudido al lugar del descarrilamiento y han trasladado al maquinista herido, que presenta múltiples fracturas y contusiones, al Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa.

   Las causas del siniestro están en investigación por parte del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil.

Contador