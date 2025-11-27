Hernández afirma que la gratuidad de la educación 0-3 es "una medida social de primer orden"

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha afirmado este jueves que la gratuidad de la educación de cero a tres años es "una medida social de primer orden". Ha comparecido a petición propia en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

En su intervención, Hernández ha señalado que la gratuidad se extenderá a toda la Comunidad Autónoma, observando que está supeditada a la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2026.

Ha detallado que se financiará con 39.600 euros un aula completa de dos a tres años con entre 15 y 18 alumnos matriculados y con 35.000 euros las aulas con entre 10 y 14 alumnos, y las aulas que no alcancen los 10 alumnos como mínimo no tendrán acceso a estas ayudas "en este primer paso que se daría" con los presupuestos de 2026, aunque "se flexibilizará" en el medio rural.

En cuanto a las escuelas conveniadas, ha continuado la consejera, únicamente se admite el convenio cuando se trata de entidades locales o entidades sin ánimo de lucro, y el resto seguirían el modelo de la subvención.

Las aulas que solo tengan alumnos de 2 a 3 años se financiarán con 22.000 euros por aula y curso, "dado que ya reciben financiación del Gobierno de Aragón mediante los convenios financiados, es decir, se suma lo que están recibiendo de financiación que no cubre toda la gratuidad con estos 22.000 euros" y en las aulas mixtas, donde hay alumnos de 0 a 3 años, que es en la mayoría del medio rural, se completará su financiación con 150 euros por alumno de 2 a 3 por 10 meses del curso escolar.

Las guarderías que solo tienen licencia de apertura municipal tendrán una moratoria de tres años para que se adapten a los requisitos marcados por el Gobierno de Aragón para ser considerados centros de educación infantil, con la exigencia de cumplir las condiciones mínimas de infraestructuras y de titulación del personal.

"La financiación de la gratuidad del primer ciclo en el nivel de dos a tres años será para los diez meses del curso escolar y durante cinco horas diarias: Es el hecho educativo el que se financia para esta etapa", ha aclarado Hernández.

COMPROMISO CON LOS CIUDADANOS

El Gobierno de Aragón impulsa este modelo por "un compromiso con los ciudadanos", ha explicado la consejera, quien ha recordado que el PP llevaba esta política en su programa electoral en toda España. Otro motivo es defender la libertad de elección de centro, un derecho constitucional, ha continuado, también porque "la convivencia entre las redes educativas ha existido hace tiempo", recordando que fue el PSOE el que aprobó la concertación educativa en 1986.

"Queremos una escuela pública y una concertada que den respuesta a los desafíos sociales, culturales, tecnológicos, y para ello es imprescindible contar con todos", ha zanjado.

En su intervención, ha indicado que "la escolarización temprana influye de una manera muy positiva en el rendimiento académico y en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales" ya que "ayuda a prevenir el fracaso escolar y tiene un impacto muy positivo en todo el sistema educativo en general".

El Gobierno, además, quiere apoyar la conciliación familiar y laboral, y esta medida será "una ayuda importante y un ahorro económico" para las familias monoparentales o en las que trabajan ambos progenitores. También es "una medida de equidad: El objetivo del Gobierno es garantizar que todos los niños pueden acceder a esta educación de calidad".

Por otra parte, Tomasa Hernández ha hecho hincapié en que la ministra de Educación, Pilar Alegría, "sabe perfectamente que llegarán fondos europeos para esta medida y queríamos que se anticipara y cooperara con nosotros", lamentando que "no ha sido así, pero el Gobierno de Aragón hará un esfuerzo por las familias y los alumnos".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En el turno del PP, la parlamentaria Elena Allué ha expresado que este debate "es axial para todas las familias que necesitan que los poderes públicos den respuesta a una necesidad perentoria", criticando que en toda España "la Administración va por detrás de las necesidades de miles y miles de familias" y "cuando un Gobierno se adelanta y trae un modelo y un compromiso presupuestario a ustedes no les gusta", ha recriminado al PSOE.

Para la diputada del PSOE, María Rodrigo, la consejera no ha escuchado las movilizaciones por la escuela pública, realizadas este miércoles en Zaragoza, para reivindicar el incremento del personal en todas las áreas. Ha afirmado que lo expuesto por la consejera "no es una equivocación", sino "un plan ideológico", espetándole que no promueve la concertación, sino "una privatización" de la educación 0-3.

El parlamentario de Vox Fermín Civiac ha compartido "plenamente" el modelo planteado por la consejera, defendiendo la colaboración público-privada, como en el caso de la economía del denominado Tercer Sector, donde "hay subvenciones y ahí no protestan", añadiendo que la izquierdas no protesta nunca "cuando se subvenciona a las ONG que prestan servicios sociales".

Ha rechazado "el chantaje" de condicionar esta política a la aprobación de los presupuestos de 2026, enfatizando: "Nosotros no somos sus palmeros, no somos el partido popular, nosotros somos Vox y si usted no quiere hacer gratuita la enseñanza de cero a tres años la tendrá que hacer una consejera de Vox después de las elecciones que se mueren de ganas de convocar; lo que usted no haga lo tendrá que hacer Vox".

"Cuando la comunidad educativa pierde la confianza en la consejera, es evidente que la consejera debe reconsiderar su candidatura", ha espetado a Hernández la diputada de CHA, Isabel Lasobras, destacando la manifestación celebrada este miércoles en Zaragoza en defensa de la escuela pública.

Ha preguntado "dónde está el respaldo económico" para la educación 0-3 y si los populares "están construyendo un modelo educativo o están construyendo su campaña electoral yendo a los colegios concertados y privados", expresando que la libertad de elección "es, en realidad, una autopista abierta para que el negocio privado siga ampliando su espacio dentro del sistema educativo".

Ha representado a Aragón-Teruel Existe la diputada Pilar Buj quien ha apoyado la extensión de la educación de cero a tres años, "una necesidad y un avance social enorme, que sienta las bases para el desarrollo de todas las personas y del Estado del Bienestar", pero "la cuestión es cómo hacerlo" para que llegue a todas las comarcas, al medio rural. Ha preguntado si será una etapa obligatoria o voluntaria y en qué modelo de educación y de centro se basará.

Desde Podemos, Andoni Corrales ha dejado claro que el modelo educativo de este partido es "cien por cien público", sin estar en contra de lo privado: "El que quiera privado que se lo pague". Ha dicho que "sería una magnífica noticia" que la gratuidad de la educación 0-3 se llevara a cabo a través del sistema pública, criticando que el Departamento se va a apoyar "mayoritariamente" en la concertación y la educación privada, lo que "no es para sentirse demasiado orgulloso".

Ha intervenido el parlamentario de IU, Álvaro Sanz, quien ha pedido a la consejera que dimita para que deje de "desguazar lo público", que "es de todos" y garantiza "que no se hace negocio con algo tan básico como la educación", reclamándole "la responsabilidad de gobernar".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo ha apostado por "optimizar recursos" y lo primero es "utilizar los existentes", indicando que "no tiene sentido construir infraestructuras cuando existen y se pueden aprovechar", tras lo que ha aseverado que "la libertad de elección de centro es una buena idea", por lo que ha emplazado a "dejar de demonizar a la concertada, todo lo que significa la empresa privada y la colaboración de la privada en los servicios públicos porque eso es un error".