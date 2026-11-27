Rouco, Nolasco, Herández Quero, Alda Figaredo y Biendicho en Teruel este viernes. - VOX

TERUEL 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha reivindicado este viernes desde Teruel, en el último día de campaña para las elecciones generales del próximo domingo, el "gran plan de Vox para toda España", que pasa por la "prioridad nacional, desregulación y remigración". Allí ha defendido la "exclusividad nacinal" también para el Ingreso Mínimo Vital porque, según ha asegurado, "el 40% de sus perceptores en Teruel son extranjeros".

Hernández Quero ha estado acompañado del portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación, José María Figaredo; el candidato de Vox al Congreso por Teruel, Daniel Alda; por Zaragoza, Carmen Rouco; el presidente de Vox Teruel, Alejandro Nolasco y el diputado autonómico Luis Biendicho.

Hernández Quero ha subrayado que la prioridad nacional implica que "los españoles van siempre primero", de modo que "una persona pueda, si lo desea, trabajar y vivir allí donde ha nacido, cerca de su familia y de sus seres queridos".

A su vez, ha emplazado a la "exclusividad nacional en el Ingreso Mínimo Vital", apuntando a que "en Teruel, el 40% de sus perceptores son extranjeros".

"Los jóvenes tienen que irse exiliados porque ya no ven las oportunidades que el bipartidismo se encargó de arrebatarles", ha lamentado. En consecuencia, ha apelado a la "remigración" para que "los ilegales, los que viven de ayudas o los que están delinquiendo dejen de estar aquí".

Ha agregado que la "islamización está suponiendo un tipo de inmigración que trae desprecio a la mujer, odio a los homosexuales y prácticas religiosas que atentan contra el ser occidental y contra nuestra identidad". Asimismo, ha contextualizado que Teruel "es la provincia con mayor número de mezquitas por habitante".

Hernández Quero ha hecho referencia a que "puedan trabajar aquellos que vivan en el campo o en la industria, sin sentir que el Pacto Verde Europeo o el acuerdo Mercosur sea un gran plan de despidos masivos; y sin una competencia desleal".

"En Teruel cada vez es más difícil vivir del campo, donde cierran las industrias, cierran las fábricas y se levantan en otros lugares del mundo", ha resumido, apuntando como medida ante ello las políticas de "desregulación".