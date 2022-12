Herrarte sostiene que el presupuesto de Economía de 2023 "consolida los proyectos que funcionan"

ZARAGOZA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, ha presentado este martes en comisión las cuentas del Área recogidas en el proyecto de presupuesto para 2023 y ha destacado que son "realistas, técnicas y responsables" y que responden al "trabajo riguroso, responsable y solvente de los técnicos del área y consolidan los proyectos que funcionan".

Además, "son unas cuentas con solvencia en la gestión ya que no se plantean promesas que no se puedan cumplir, no es momento de eso, hay que ser responsables y hablar de realidades", ha concretado Herrarte.

En esa línea, para el Plan Local de Comercio y Hostelería, el Área ha reservado más de 4,4 millones de euros con el objetivo de reforzar los 12 paseos comerciales que recoge el Plan con herramientas analógicas y digitales.

Según ha explicado la consejera se quiere "lograr que las doce galerías trabajen conjuntamente tal y como han hecho los establecimientos de la ciudad con el programa Volveremos". En este caso, los paseos van a contar, según ha relatado Herrarte, con una identidad común, herramientas de gestión y otras muchas propuestas que van a "hacer de Zaragoza una ciudad pionera y referente en lo que a planes de desarrollo comercial se refiere".

VOLVEREMOS

Respecto al programa Volveremos, la consejera ha calificado el proyecto como "una herramienta potente y valiosa para el tejido empresarial local, con el que este año el efecto multiplicador va superar el 10, es decir, de cada euro que invertimos desde este Ayuntamiento, se genera un volumen de negocio que se multiplica por diez".

En esta edición, el consistorio ha reservado 4 millones de euros, con posibilidad de ampliar, al igual que se ha hecho en los dos ejercicios anteriores.

En materia de empleo, ha adelantado que se va a seguir estando al lado de los autónomos y pequeños y medianos empresarios. "Hemos sido pionero con los microcréditos, con Volveremos, con Plan local y vamos a seguir trabajando con ellos porque nuestro tejido empresarial local es el que crea empleo, da vida a nuestra calles y paga aquí sus impuestos", ha concretado Herrarte.

Por ello, se continuará apostando por la Ley de Segunda Oportunidad a través del trabajo conjunto con UPTA-Aragón. "En 2021 se exoneró deuda de autónomos por valor de 2,5 millones de euros, y este año vamos a superar los 10 millones de euros, lo hemos multiplicado por cuatro", ha dicho Herrarte.

También se ha reservado presupuesto, 130.000 euros, para seguir con el proyecto de la calidad del aire con el fin de seguir ampliando el número de comercios que velen por la seguridad de los clientes y también de los trabajadores de los establecimientos. "Nos comprometimos a trabajar por el tejido empresarial local y lo estamos haciendo bien", ha observado la consejera municipal.

MERCADOS

En el área de Mercados, el presupuesto seguirá centrado en dinamizar las ventas tanto en los mercados sedentarios como en los que no, así como en la digitalización de los no sedentarios. Para este apartado se han reservado algo más de 1,7 millones de euros.

También se trabaja en la transformación digital a través del departamento de redes y sistemas para el que se han reservado algo más de 5,7 millones de euros.

En este caso, se invertirán en seguir modernizado la red actual para reducir coste y adaptar los sistemas a la ciberseguridad, además de seguir desarrollando el escritorio virtual, la modernización de la interfaz ciudadana y la puesta en marcha de un centro de operaciones para la gestión de la ciberseguridad.

"Zaragoza es pionera en democratización de herramientas digitales, con los planes de incentivos cien por cien digital, y los resultados nos avalan", ha concluido Herrarte.