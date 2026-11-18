La delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, a la derecha, en la visita del minsitro de Agricultura, Luis Planas, a las obras de regadíos en la comunidad autónoma. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

BUJARALOZ (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, ha criticado al Ejecutivo autonómico por "poner palos en la rueda" al problema de la vivienda en la comunidad autónoma al interponer un recurso al decreto estatal que supedita ayudas de vivienda a la declaración de zonas tensionadas, instando a la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Herrero se ha expresado así en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles desde Bujaraloz, donde ha visitado las obras de regadíos junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Ha recordado que Aragón va a recibir 266 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda, "una cantidad que fue acordada por unanimidad entre todas las comunidades autónomas y triplica los fondos en vivienda de las comunidades autónomas".

Además, se ha dirigido al Ejecutivo autonómico para señalar: "Si de verdad lo que quiere es ayudar a los aragoneses y a las aragonesas a solventar ese grave problema de vivienda que tienen en nuestra comunidad autónoma, en vez de poner palos en la rueda e interponer un recurso contra este Plan de Vivienda, lo que debería de hacer es aplicarlo, declarar zonas tensionadas y topar el precio de los alquileres".

En este sentido, ha puesto como ejemplo a Galicia, una comunidad autónoma gobernada por el PP, "que sí ha aplicado el Plan de Vivienda"; y el País Vasco, que con los 30 millones que va a recibir de las subvenciones del Gobierno de España "va a comprar más de 400 viviendas de un fondo buitre como Blackstone, precisamente para solventar este problema".

El Gobierno de Aragón ha autorizado a la Dirección General de Servicios Jurídicos la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 851/2026, de 21 de octubre, por el que el Gobierno de España regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado.

El acuerdo considera que la normativa estatal discrimina a las comunidades que, como Aragón, han optado por desarrollar políticas propias de vivienda sin recurrir a esta figura y el Ejecutivo autonómico fundamenta su decisión en tres argumentos jurídicos: la vulneración del principio constitucional de igualdad, la ausencia de justificación suficiente para conceder directamente las subvenciones y la invasión de competencias autonómicas en materia de vivienda.