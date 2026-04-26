Herrero (PSOE) reivindica la sanidad pública y acusa a PP y Vox de "desmantelar" los servicios públicos

La secretaria de Sanidad del PSOE aragonés, Noelia Herrero. - PSOE

ZARAGOZA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Sanidad del PSOE aragonés, Noelia Herrero, ha reivindicado esta mañana "un sistema público sanitario universal, equitativo y cohesionador frente al modelo de privatización que suponen los pactos del PP y de Vox".

Lo ha dicho en el marco del 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, que impulsó el socialista Ernest Lluch y que precisamente vio la luz un 25 de abril de 1986.

"Cuando gobierna la derecha y la ultraderecha, recortan los servicios públicos; lo hemos visto en Aragón y el pacto anunciado de PP y Vox supone otro varapalo a la sanidad pública aragonesa", ha dicho Herrero.

Ha recordado el trabajo de cuatro décadas para tener un sistema público fuerte y se ha referido al compromiso y esfuerzo realizado para garantizar que la salud "no sea un gasto, sino una inversión", rememorando las ideas de Lluch.

"El legado más destacable de Ernest Lluch fue esta ley y su máxima: universalizar la sanidad no arruina un país, todo lo contrario, lo fortalece", ha añadido. Ha reprochado que PP y Vox no solo no compartan este principio "sino que además se dediquen a fortalecer solo a unos pocos, a unas pocas empresas de amigos, en lugar de pensar en las necesidades de las y los aragoneses".

"En Aragón, el señor Azcón prefiere mirar a la empresa privada y destinar recursos públicos a la privatización de especialidades, o no hacer nada por fortalecer las plantillas", ha puesto como ejemplo.

"Por eso hoy, más que nunca, desde el PSOE reivindicamos en este 40 aniversario políticas de verdad comprometidas con la sanidad pública y seguiremos trabajando desde todas las instituciones para recuperar sistema público sanitario para todas y toos los aragoneses", ha concluido.