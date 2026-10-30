La historiadora oscense Celia Fontana Calvo, galardonada con el Premio 'Vincencio Juan de Lastanosa'

HUESCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Huesca ha aprobado la concesión del Premio 'Vincencio Juan de Lastanosa' a la historiadora del arte María Celia Fontana Calvo, en la categoría de Historia.

El galardón reconoce una trayectoria de más de 25 años dedicada al estudio del patrimonio artístico oscense y a su proyección más allá de Aragón. Nacida en Huesca, Celia Fontana es licenciada y doctora en Historia del Arte y máster en Educación y Comunicación de Museos por la Universidad de Zaragoza.

Su tesis doctoral, realizada con el apoyo del Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA), abordó la arquitectura religiosa de Huesca en el siglo XVII. La parte dedicada a los conventos femeninos ya fue distinguida en 1998 con el Premio 'Antonio Durán' del Ayuntamiento de Huesca.

La académica oscense es una de las mayores expertas en la figura de Vincencio Juan de Lastanosa y de su legado. Gran parte de su carrera se ha desarrollado en México, adonde llegó con una beca de la AECID en la Universidad de las Américas Puebla. Desde 1999 es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca, y desde 2000 pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México. Allí ha estudiado los programas iconográficos de los conventos novohispanos del siglo XVI, en enclaves como Cuernavaca, Tecamachalco, Yuriria, Yecapixtla o Cholula.

Es miembro del ICOM y académica correspondiente de la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Su vínculo investigador con la ciudad se ha mantenido intacto.

Desde 2001 dirige Argensola, la revista de Historia, Arte y Patrimonio del IEA, fundada en 1950. En sus páginas ha publicado estudios sobre la capilla, el jardín y las empresas del propio Vicencio Juan de Lastanosa, sobre los retablos y programas iconográficos de la Catedral y sobre las iglesias de San Pedro el Viejo y San Lorenzo.

Esa dedicación a la figura que da nombre al premio dota a la candidatura de una especial coherencia con su espíritu. Entre sus libros editados por el IEA figuran 'La iglesia de San Pedro el Viejo y su entorno' (2004), 'El Instituto de Estudios Altoaragoneses: cincuenta años de historia' (2006) y 'La iglesia de Santo Domingo de Huesca: poesía para contemplar' (2008). Su obra más reciente es 'La capilla de San Victorián del monasterio de San Juan de la Peña. El discurso religioso y político del abad Juan Marqués' (2025).

El premio se entregará el viernes 13 de noviembre, a las 12.00 horas, en un acto en el Salón Tanto Monta. El galardón, de carácter honorífico, consiste en una lámina que reproduce la segunda y definitiva versión de la divisa de Lastanosa, incluida en su libro 'Museo de las medallas desconocidas españolas' (1645). La Universidad de Navarra ha cedido su reproducción.

Según la mayoría de los investigadores, la divisa simboliza el deseo de Lastanosa de pervivir mediante la virtud y el estudio. El Ayuntamiento de Huesca convoca anualmente el Premio 'Vicencio Juan de Lastanosa' para reconocer la trayectoria de oscenses, o de personas vinculadas a la ciudad, en los campos de la historia, la arqueología y la ciencia y tecnología.

El galardón reivindica la figura del erudito, escritor y mecenas oscense del siglo XVII, protector de Baltasar Gracián y cuya biblioteca y museo figuraron entre los más destacados de la España de su tiempo. En la edición anterior, el premio recayó en la restauradora del Museo Provincial de Huesca María José Arbués Gracia.

El jurado La candidatura de Celia Fontana fue valorada como merecedora del premio por un jurado compuesto por la galardonada el año pasado y los historiadores Carlos Garcés Manau y Susana Villacampa Sanvicente.