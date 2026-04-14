El Hospital 'Royo Villanova' estrena el nuevo Hospital de Día de Oncohematología

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones, José Luis Bancalero Flores, en el Hospital 'Royo Villanova'. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes del Hospital de Día de Oncohematología del Hospital Universitario 'Royo Villanova' de Zaragoza disponen desde este miércoles de un nuevo espacio donde reciben los tratamientos médicos y de enfermería.

Aunque la actividad principal corresponde a la atención a pacientes con enfermedades hematológicas --incluidos procesos oncológicos de esta especialidad--, aproximadamente un 5% de los pacientes que reciben asistencia en esta área proceden de Neurología y Digestivo para tratamientos biológicos o corticoides en dosis altas.

El consejero de Sanidad en funciones del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha visitado este martes las reformadas instalaciones y destacado que se ha hecho una renovación completa de espacios y equipamiento "con el objetivo de mejorar las condiciones en las que nuestros pacientes de Hematología y sus familias reciben la atención sanitaria".

"Los espacios no reunían unas condiciones mínimas y era necesario actuar", ha dicho. "Hemos devuelto dignidad a estas instalaciones escuchando a los profesionales y atendiendo sus necesidades. Hemos apostado por las soluciones que ellos consideraban prioritarias, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la funcionalidad y la confortabilidad tanto para los usuarios como para los propios profesionales", ha explicado el consejero.

La reforma integral del espacio ha supuesto una inversión de 880.000 euros. Se ha ampliado la superficie en unos 43 metros cuadrados, obteniendo una superficie construida total de 293, con un acceso accesible independiente y la construcción de una rampa.

En el Hospital de Día se llevan a cabo más de 10.000 atenciones anuales y dispone de 9 sillones de tratamiento y un décimo adicional para administración subcutánea de alta rotación más 4 camas --hay pacientes que deben recibir el tratamiento encamados--.

Una de estas camas está destinada para pacientes que requieren condiciones de aislamiento o determinados procedimientos instrumentales más específicos, con posibilidad de modificar el flujo de aire para mayor seguridad.

Dada la profundidad de la edificación existente, la disposición de los pilares y los requerimientos del servicio, la reforma se ha establecido con una clara división entre los espacios de servicio --agrupados en el centro de la planta-- y los espacios para los tratamientos y consultas, distribuidos en la banda comprendida entre el volumen central de servicios y las tres fachadas interiores. Las ventanas situadas en la fachada otorgan a esta banda perimetral la condición de mirador hacia el entorno próximo arbolado.

UN ENTORNO ASISTENCIAL MÁS AMABLE

"El Hospital de Día es, desde el punto de vista logístico, un recurso de enorme utilidad. Durante años hemos trabajado en un espacio muy degradado y deteriorado, por lo que para nosotros supone una enorme satisfacción ver materializada una reforma de esta envergadura, que moderniza por completo el entorno asistencial", ha apuntado el jefe de servicio de Hematología, Luis López Gómez.

"Ahora tenemos un entorno mucho más amable, se han renovado los sillones, las camas y todas las estancias, y el espacio resulta ahora mucho más adecuado para tratamientos que a menudo son largos y complejos", ha señalado el doctor.

"Nuestro trabajo en la asistencia médica y de enfermería va a seguir siendo el mismo, con la misma ilusión, pasión y rigor de siempre. Pero ahora contamos con un ambiente mucho más digno y confortable, y eso repercute directamente en la experiencia del paciente", ha indicado el doctor López.

La supervisora de Enfermería del servicio, Esther Marco, comparte esta ilusión. "Esto es un hijo muy esperado", ha declarado reflejando el esfuerzo acumulado para llegar a este momento que para el equipo profesional es de gran importancia.

"Estamos hablando de tratamientos que pueden durar meses y años en pacientes que están delicados, y poderles atender en un ambiente tan agradable y más cómodo es una gran satisfacción", ha expresado.

El Hospital de Día supera el modelo tradicional centrado únicamente en la quimioterapia y ofrece seis grandes tipos de prestaciones, que son Quimioterapia; administración de tratamientos oncológicos intravenosos; otros tratamientos y procedimientos terapéuticos de enfermedades hematológicas que no son oncológicas, como la administración de hierro intravenoso, inmunoglobulinas, flebotomías y otros procedimientos para pacientes hematológicos sin cáncer; transfusiones; procedimientos instrumentales de Medicina y Enfermería; y controles clínicos programados, también tratamientos de otras especialidades --Neurología y Digestivo--.

Un 5% de los pacientes atendidos en el Hospital de Día de Oncohematología pertenecen a estas especialidades que también aplican terapias ambulatorias.

El gerente del Sector I, Luis Gómez, el director del Hospital, José Andrés, y la directora de Enfermería, Sonia Iriarte, han estado en la presentación de la Unidad y agradecido a profesionales y pacientes el esfuerzo realizado en este periodo de transición hasta disponer, a partir de este miércoles, de las reformadas instalaciones.