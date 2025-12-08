El Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza renueva dos mamógrafos para el programa de cribado de cáncer de mama

Uno de los nuevos mamógrafos para el programa de cribado de cáncer de mama en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza - GOBIERNO DE ARAGÓN
ZARAGOZA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza ha renovado, entre 2024 y 2025, dos de sus tres mamógrafos destinados al programa de cribado de cáncer de mama. Este mes de noviembre, se acaba de instalar el segundo, que ya ha comenzado a utilizarse.
Esta mejora tecnológica supone disponer de aparatos más avanzados, que ofrecen una imagen con una resolución más alta y tiene mayor capacidad de número de pruebas al día. La inversión total ha sido de 471.900 euros, financiada con el programa AMAT-I.
ALTA TECNOLOGÍA Y MÁS RÁPIDO
El Hospital Nuestra Señora de Gracia realiza las pruebas del cribado de cáncer de mama en Zaragoza y posee dos mamógrafos que funcionan por las mañanas y tres por las tardes. Esos dos mamógrafos de la mañana son los que se han renovado.
El tercero se usa por las mañanas por el servicio de Radiología para mamografías de diagnóstico y por las tardes para el programa de cribado.
No obstante, este mes de diciembre, se van a iniciar unas pequeñas obras para poder instalar un manógrafo más destinado al programa de cribado, de manera que en unas semanas habrá tres mamógrafos para cribado funcionando tanto por la mañana, como por la tarde, lo que permitirá agilizar los tiempos.
La responsable del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama del Servicio Aragonés de Salud, Pilar Moreo, ha explicado que los dos nuevos equipos son mamógrafos Hologic. "Son equipos de mamografía digital de alta tecnología, que utilizan la tomosíntesis, con mamografías en 3D, para obtener imágenes tridimensionales detalladas de la mama".
Según ha manifestado Moreo, este sistema ayuda a detectar con mayor precisión el cáncer de mama "al reducir la superposición de tejido, permitiendo identificar lesiones pequeñas o sutiles que podrían pasar desapercibidas en una mamografía 2D tradicional en aquellas mujeres que precisen pruebas complementarias para el diagnóstico". Además, son más rápidos y por eso van a permitir atender a un mayor número de mujeres.
En la actualidad, el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama del Servicio Aragonés de Salud posee siete mamógrafos: tres en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, uno en el Hospital Sagrado Corazón de Huesca y tres itinerantes, uno por cada una de las unidades móviles de Zaragoza, Huesca y Teruel.