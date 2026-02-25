El Hospital Universitario Quirónsalud incorpora una matrona de guardia presencial las 24 horas

UCI neonatal y pediátrica del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD ZARAGOZA

ZARAGOZA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza ha incorporado una matrona de guardia presencial 24 horas al día, los 365 días del año, siendo el único centro de la sanidad privada en Aragón que cuenta con este servicio.

El centro sanitario refuerza así su modelo de atención obstétrica moderna, segura y humanizada. La presencia continuada de esta profesional supone un avance decisivo en la atención maternoinfantil, al integrar de forma permanente una figura clave en el control clínico maternofetal, la asistencia al parto y el acompañamiento a la paciente y su familia durante todo el proceso de embarazo, parto y puerperio.

De esta manera, el nuevo servicio constituye un paso importante dentro del Plan Obstétrico Integral que lleva a cabo la Unidad de la Mujer y Cuidados del Niño. "Esta área cuenta con un modelo asistencial transversal que implica una atención integral, acompañando a la mujer en todas las etapas de su desarrollo a lo largo de la vida, desde la adolescencia hasta la madurez", ha expuesto el director de la Unidad de la Mujer y Cuidados del Niño, Fernando Colmenarejo.

"De ahí la importancia de contar con un equipo multidisciplinar en la Unidad con especialistas en obstetricia, ginecología, diagnóstico prenatal, reproducción asistida, suelo pélvico y patología mamaria, además de integrar unidades oncológicas de mama y oncoginecología", ha agregado.

UN VALOR AÑADIDO CLÍNICO Y HUMANO

La matrona desempeña un papel central en la asistencia fisiológica al parto, acompañando de forma continua a la mujer durante el trabajo de parto y colaborando estrechamente con el ginecólogo. Asimismo, participa en el control de pacientes ingresadas con patología médica u obstétrica, como preeclampsia o amenaza de parto pretérmino, en la gestión de situaciones de distocia y en el apoyo técnico en la urgencia gineco-obstétrica. Su presencia permanente aporta diversos beneficios a las pacientes.

El jefe adjunto de Obstetricia y Urgencias Ginecológicas, el doctor Néstor Herráiz, ha destacado algunas ventajas como "favorecer un parto más fisiológico en un entorno clínicamente seguro y reducir intervenciones innecesarias".

Por su parte, la coordinadora de matronas, María del Prado Abad, ha insistido en que su misión ayudará también a "mejorar la experiencia de la paciente, reforzar la comunicación entre mujer, familia y equipo médico, potenciar el vínculo madre-bebé y ofrecer apoyo especializado en lactancia y cuidados postparto".

UN PASO MÁS DENTRO DEL PLAN OBSTÉTRICO INTEGRAL

La incorporación de la matrona 24 horas es un hito que se enmarca en el Plan Obstétrico Integral del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, que tiene como objetivo facilitar a las pacientes una atención perinatal continua, segura y de alta calidad. Se completa así un modelo asistencial basado en una atención continuada 24 horas en urgencias gineco-obstétricas, junto con el ginecólogo de guardia, figura que cumple ahora 10 años en el hospital.

El centro hospitalario dispone de un área de obstetricia moderna y equipada con cinco unidades de trabajo de parto y recuperación, dos quirófanos de cesáreas y salas de parto con todas las comodidades, garantizando una atención integral y de alta calidad para la madre y el recién nacido.

Asimismo, es el primer hospital privado en Aragón con una UCI neonatal y pediátrica para proporcionar la seguridad necesaria en los primeros días de vida del bebé Desde el primer instante, el equipo de Pediatría del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza garantiza una atención experta y un seguimiento cercano durante la etapa neonatal y su crecimiento.

De esta forma, Obstetricia y Pediatría trabajan unidas en un mismo entorno para ofrecer a las familias tranquilidad, coordinación y acompañamiento en cada paso.