El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza promueve sesiones informativas para familiares de pacientes con demencia

Archivo - Las sesiones tendrán lugar en noviembre, febrero y mayo. - QUIRÓNSALUD - Archivo

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza va a organizar varias sesiones informativas dirigidas a familiares de pacientes con alguna clase de demencia, prestando especial atención al alzhéimer.

Las charlas, coordinadas por el servicio de Neurología, tendrán lugar los días 12 de noviembre, 11 de febrero y 13 de mayo, ha indicado desde el centro hospitalario.

Una patología neurodegenerativa no solo impacta a la persona afectada, sino que también repercute a sus familiares. El curso evolutivo de la enfermedad asocia un desgaste físico y emocional progresivo para aquellos que le cuidan.

"Por eso, resulta esencial trasmitirles la importancia de contar con redes de apoyo y enseñarles a detectar los síntomas de agotamiento y estrés para que pidan ayuda", ha indicado la neuropsicóloga del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, la doctora Esther Sierra.

Asimismo, la jefa de Servicio de Neurología, la doctora Belén Sánchez, ha explicado que "se profundizará sobre el curso evolutivo de la enfermedad, los tratamientos disponibles y las posibles pautas de manejo de los síntomas cognitivos y conductuales". También se informará de los recursos sociales disponibles.

De este modo, el área de Neurología, además de garantizar un diagnóstico rápido del alzhéimer a través de su servicio especializado, quiere dar a conocer la enfermedad y las herramientas útiles para poder afrontarla.

"Y, en este sentido, el papel del cuidador es clave, por lo que es fundamental acoger a las familias y ofrecerles un espacio en el que puedan resolver dudas, preguntar directamente a los profesionales y brindarles apoyo psicológico", ha apuntado la doctora Esther Sierra.

Igualmente, la neuróloga del centro, la doctora Leyre Díaz de Cerio, ha asegurado que, "gracias a estas charlas, se logra mejorar la calidad de vida de la familia, tener en cuenta la importancia de cuidarse a sí mismo desde el principio y favorecer la toma de decisiones".

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza ofrece también asesoramiento individualizado y apoyo psicológico tanto al familiar como al paciente. Para ello, cuenta con un equipo multidisciplinar y con tecnología puntera con el fin de poder prestar una atención integral durante todo el proceso.