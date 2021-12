Los hosteleros oscenses muestran su satisfacción por la ocupación en el puente festivo y la presencia de nieve

HUESCA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Provincia de Huesca han mostrado su satisfacción por el alto nivel de ocupación en el Alto Aragón durante el puente festivo de la Constitución, una situación a la que contribuye la presencia de nieve "en abundancia".

El presidente de dicha organización, Carmelo Bosque, se ha mostrado optimista por estos datos a pesar del aumento del número de contagios por coronavirus en Aragón y, especialmente, en la provincia de Huesca.

Bosque ha señalado que la nieve es "fundamental" para atraer visitantes a la zona, por las estaciones de esquí, y "está asegurada", ha subrayado.

"Será un puente magnífico, porque tenemos el elemento principal que es la nieve" y "el aumento de contagios hará que algunas personas que tenían pensado visitarnos no lo haga porque tendrán que guardar cuarentenas o por cualquier motivo relacionado con la pandemia".

No obstante, ha continuado, en la provincia oscense ya se vivió un repunte de casos durante los meses de verano y "sabemos hacer bien las cosas, contamos con que somos un territorio en el que se pueden hacer muchas cosas al aire libre y ahora con la nieve lo tenemos mucho más fácil", ha resaltado el representante de los empresarios de la hostelería y el turismo.

CENAS DE NAVIDAD

Por otra parte, ha indicado que las cenas de empresa propias de las fechas navideñas se seguirán celebrando en algunos casos según lo previsto y otras serán canceladas o se adaptarán.

"Esta época siempre es de mucha cena de empresa y ahora éstas temen de que se puedan producir contagios entre sus trabajadores y poner en peligro su actividad y quizá no se celebren todas las que se pensaban celebrar y se dejen para enero, como ya pasó así en los dos años anteriores", ha explicado.

En este punto, Bosque ha opinado que "hay que aprender a convivir con el virus" y para celebrar cenas o encuentros hay "maneras seguras" de hacerlo. Así, ha esgrimido que "se pueden celebrar con seguridad, con confianza y hay maneras, por ejemplo, las personas que vayan a entrar a un lugar a cenar se pueden realizar un test".

NUEVAS RESTRICCIONES

Asimismo, el presidente de la Asociación de hosteleros no teme la imposición de nuevas medidas restrictivas para Navidad, aunque las autoridades sanitarias aragoneses barajen ampliar la obligación del certificado COVID a la actividad hostelera en general: "No creo que se vaya a dar un paso atrás, hay que seguir hacia adelante y podrá haber medidas de regulación, pero no creo que se vuelvan a imponer medidas restrictivas".