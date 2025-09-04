La huelga de Bomberos sigue adelante tras fracaso de las negociaciones con la Diputación de Huesca

Reunión en la Diputación de Huesca con el Comité de Huelga de los Bomberos. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado delegado de Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha lamentado "la falta de voluntad de acuerdo" del Comité de Huelga de los profesionales del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), a los que ha acusado de acudir a la mesa "sin intención de negociar, con propuestas imposibles de cumplir y utilizando incluso referencias a normativa ya derogada", lo que demuestra, a su juicio, "que no buscan acuerdos, sino llevar al servicio entero al conflicto".

Así lo ha manifestado después de mantener una reunión con el objetivo de acercar posturas, algo que "no ha sido posible", por lo que la huelga sigue convocada, ha informado la DPH.

Catalán ha recordado que en el último año ya se han celebrado cuatro reuniones de la mesa de trabajo con todos los sindicatos, donde se han planteado mejoras laborales para el conjunto de la plantilla. En este marco, la DPH ha puesto sobre la mesa una propuesta valorada en más de 600.000 euros que repercute en todos los bomberos y que incluye, un incremento de complementos.

Otro de los puntos clave del encuentro ha sido fijar los servicios mínimos durante la huelga. El diputado ha explicado que la propuesta del comité ha sido "superior a la capacidad real de la plantilla, por lo que resulta completamente irrealizable, tanto legal como materialmente".

Actualmente, el Servicio de Bomberos de la DPH cuenta con 176 efectivos, 60 más que en su creación en 2021. Solo en los últimos dos años se han incorporado 20 nuevos profesionales, ha informado la institución provincial.

El diputado ha dicho que esta cifra es equiparable a la plantilla de la Diputación de Zaragoza, que cubre más municipios y población, y muy superior a la de otras provincias como Teruel (104 bomberos) o Soria (39).

JORNADA LABORAL

Otro de los puntos planteados por los representantes ha sido la jornada anual. Catalán ha indicado que los bomberos de la DPH trabajan 1.699,5 horas al año, la misma cifra que los del Ayuntamiento de Huesca, y menos que los de la Diputación de Teruel --1.800 horas--. Estas condiciones fueron pactadas legalmente en 2021 en la mesa de negociación.

En este sentido, ha precisado que existe una propuesta formal para equiparar de forma progresiva la jornada laboral de los bomberos con la del resto de funcionarios de la Diputación.

Respecto a la categoría profesional y complementos, Catalán ha subrayado que los bomberos de la DPH tienen el mismo complemento de destino (C1-16) que los del Ayuntamiento de Huesca y la Diputación de Zaragoza. Ha recordado también que el borrador de acuerdo presentado en junio contempla mejoras en este ámbito, dentro del paquete de 600.000 euros en beneficios para la plantilla.

Por último el diputado provincial ha calificado como "muy grave" que uno de los tres representantes del Comité fuese sorprendido grabando la reunión sin consentimiento del resto de asistentes.

La reunión se ha prolongado más de dos horas y ha tenido dos recesos, para concluir sin acuerdo. La DPH ha reiterado su disposición a seguir negociando y ha recordado que el grupo de trabajo donde están presentes todos los sindicatos ya tiene convocada una nueva sesión para el próximo martes, 9 de septiembre.