Huelga de médicos: Bancalero pide a Sánchez un Estatuto Marco "serio y dialogado"

ZARAGOZA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que deje de mirar para otro lado", retire la propuesta de reforma del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud por ser un "proyecto fallido" y comience de nuevo, impulsando un proceso "serio, dialogado y consensuado" con colegios profesionales, sociedades científicas, sindicatos y Comunidades Autónomas.

En el día de inicio de la huelga nacional de médicos y ante el anuncio de otra indefinida de todo el personal del SNS a partir de enero, Bancalero ha asegurado que se produce "por querer imponer sin consenso ni diálogo el Estatuto Marco que debe regir la actividad de los profesionales".

"El Gobierno de España debería asumir responsabilidades por provocar el mayor conflicto en años en la sanidad pública. Los españoles esperan soluciones, no más problemas", ha dicho el consejero, quien ha lamentado que vayan a ser los ciudadanos y las Comunidades Autónomas quienes sufran las consecuencias de estas jornadas de huelga, con actividad suspendida que va a derivar en retrasos y crecimiento de las listas de espera.

Ha incidido en que la ministra de Sanidad, Mónica García, debería revocar de forma inmediata su propuesta de reforma, "que plantea sin ninguna memoria técnica, jurídica, ni económica" y que por eso "es improvisada, poco seria y poco realista", en la que tampoco ha contado con los Ministerios de Hacienda y Función Pública.

El consejero de Sanidad aragonés ha esgrimido que el documento del Ministerio de Sanidad "no resuelve ninguno de los problemas reales del sistema sanitario puesto que no aborda la falta de personal, ni las necesarias mejoras en las condiciones laborales de los profesionales o la financiación estable que el Sistema Nacional de Salud necesita, garantizada en unos Presupuestos Generales del Estado".

También ha opinado que invocar una "falsa cogobernanza" es una "excusa" para tapar una gestión "desastrosa" del Ministerio de Sanidad, "que hace oposición a las autonomías y es desleal, en vez de ofrecer liderazgo, diálogo y coordinación".

Bancalero ha considerado que el Ministerio, en lugar de fortalecer el sistema de salud y avanzar hacia una sanidad pública "más sólida", con profesionales "mejor valorados y cambios realistas", plantea una reforma que constituye una "improvisación legislativa, que aboca a los profesionales a la frustración y a los pacientes a padecer sus efectos".

HUELGA "OPORTUNISTA"

Por otro lado, el consejero de Sanidad se ha referido a la convocatoria de huelga que han realizado, de forma simultánea, los sindicatos médicos en Aragón, del 9 al 12 de diciembre.

A su entender, es "oportunista" y pretende "desviar el foco de la huelga contra el Ministerio de Sanidad" ya que en estos dos años y medio de legislatura en Aragón sí que ha habido diálogo y mejoras para el colectivo médico.

De hecho, el viernes pasado se mantuvo una reunión entre el Servicio Aragonés de Salud (Salud) y el comité de huelga del paro actual, han apuntado desde el Departamento, que ha destacado que, en la actual legislatura, la Mesa Sectorial de Sanidad ha alcanzado 28 acuerdos, 13 de ellos apoyados por el sindicato Cemsatse y ocho en los que se han abstenido.

Entre los que ha votado a favor, se encuentra la oferta de empleo público del Salud tanto de 2024, como de 2025; los importes retributivos, como el complemento B, para licenciados y diplomados sanitarios del centro coordinador de urgencias y del Servicio de Urgencias de Atención Primaria, que afecta a médicos; la creación de puestos singularizados tanto de equipos médicos, como de Enfermería; el pago a tutores en Atención Hospitalaria; la modificación de la composición de las comisiones evaluadoras de la carrera profesional, y la desconvocatoria de huelga de Atención Primaria.

El consejero ha señalado que esta legislatura se ha aprobado, con el apoyo de la Mesa Sectorial, la aplicación en el Servicio Aragonés de Salud de la jornada laboral de 35 horas semanales.

Además, han salido adelante tres Ofertas Públicas de Empleo, que suma 2.847 plazas, lo que ha asegurado que va a permitir dar estabilidad a las plantillas y al sistema sanitario aragonés en su conjunto.

Bancalero también ha recordado que se han abonado 140 millones de euros por el complemento de carrera profesional, lo que ha supuesto revertir los recortes aplicados a este complemento por parte del anterior Gobierno, complemento que prima la excelencia y el compromiso con el sistema sanitario público.

A ello ha sumado que se están implementando mejoras en la dotación de tecnología para el trabajo de los profesionales, como la extensión de la cirugía robótica a las tres provincias.

Ha defendido también que los profesionales son el núcleo principal del sistema sanitario y por eso esta legislatura también se ha aprobado el Plan Estratégico de Ordenación de Recursos Humanos, que estaba caducado desde el año 2020 y "va permitir actualizar las plantillas, incluir nuevos perfiles y poner en valor la formación de los profesionales".