Huesca celebra el Día del Juego en la Calle con la participación de más de 2.500 escolares en diferentes espacios

El Día del Juego se enmarca en el proyecto 'La Ciudad de las Niñas y los Niños'. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca celebra este miércoles una nueva edición del Día del Juego en la Calle, una jornada dedicada a fomentar el juego libre, la convivencia y la participación infantil en el espacio público, enmarcada en el proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños, en la que participan un total de 2.584 escolares de 1º a 6º de primaria de diferentes centros educativos de la ciudad y que cuenta con la colaboración del Campus de Huesca.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, junto al concejal de Infancia y Juventud, Guillermo Gómez, la coordinadora de La Ciudad de las Niñas y los Niños, María Chic, la vicerrectora del Campus de Huesca, Marta Liesa y la profesora del Campus de Huesca y miembro del proyecto de La Ciudad de las Niñas y los Niños, Azucena Lozano, han asistido a la presentación de la jornada.

Durante la mañana, en horario de 9.00 a 12.30 horas, se han desarrollado propuestas de juego en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el parque Miguel Servet, parque Universidad, plaza Europa, plaza Navarra o plaza San Pedro, entre otros.

En estos espacios se han habilitado zonas de juegos tradicionales y de juego libre, junto con propuestas dirigidas adaptadas a diferentes edades, con el apoyo de 270 estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, así como voluntariado y alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, además de 12 profesores implicados en la organización de la jornada.

Además, el alumnado de 6º de Educación Primaria ha participado en una propuesta específica en el centro de la ciudad, que combinaba actividades de dinamización lúdica en la plaza San Pedro con una experiencia de música y literatura en la plaza Luis López Allué. La programación continúa por la tarde, de 17.00 a 19.30 horas, con una sesión abierta de juego en el centro de la ciudad dirigida a toda la ciudadanía.